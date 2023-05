Biển Đông sắp hứng áp thấp nhiệt đới

Trưa 5/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực vùng biển phía đông đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, hình thái này di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 5-10 km/h. Sáng 6/5, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía đông của khu vực giữa và nam Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng cho biết áp thấp nhiệt đới sau đó không có khả năng mạnh lên và ít nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam.

Trên biển, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng cao 2-3 m.

Cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản gửi đơn vị chức năng các địa phương ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Địa phương cần tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Việc cảnh báo nhằm giúp chủ các phương tiện chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Đơn vị chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

