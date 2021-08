Biển Đông đón bão số 4

Với cường độ mạnh nhất cấp 9, bão số 4 khiến khu vực bắc Biển Đông có mưa dông, gió giật. Sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Dự báo đường đi của bão số 4 trên Biển Đông Bão số 4 (Lupit) di chuyển theo hướng không cố định với vận tốc 10 km/h trước khi đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) sáng 6/8.

Sáng 4/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc Biển Đông đã mạnh thành bão. Đây là cơn bão số 4 hình thành trên khu vực trong năm nay, tên quốc tế là Lupit.

Lúc 7h, tâm bão cách Hong Kong khoảng 180 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất 74 km/h, tương đương cấp 8, giật cấp 10. Khu vực nằm trong bán kính 120 km tính từ tâm bão có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng đông bắc với vận tốc 10 km/h và khả năng mạnh thêm. Sáng 5/8, tâm bão cách Hong Kong khoảng 280 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Sau đó, hình thái này giữ nguyên vận tốc, đi chếch theo hướng bắc đông bắc bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc. Sáng 6/8, tâm bão nằm ngay trên đất liền phía nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Theo bản đồ dự báo đường đi, bão số 4 ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão gây ra trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đạt cấp 3.

Dự báo đường đi của bão số 4 trên Biển Đông. Ảnh: VNDMS.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa dông. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11. Sóng cao 3,5-5 m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, từ ngày 4/8 đến ngày 7/8, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cũng khiến TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông. Trong các ngày 4-7/8, khu vực này xuất hiện nhiều cơn mưa lớn, tập trung về tối và đêm. Nền nhiệt dao động ở ngưỡng 26-32 độ C, thời tiết không quá nóng bức.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng dịu hơn so với những ngày qua nhưng không đáng kể, vẫn ở ngưỡng gay gắt.

Người dân đề phòng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày 4/8, miền Bắc cũng bước vào đợt nắng nóng mới với nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 17h.

Đợt nắng nóng tại miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 7/8, trong khi nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài nhiều ngày.