Biến chủng nCoV gây ổ dịch ở Đà Nẵng khác Hà Nội

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng, các bệnh nhân tại thành phố đều nhiễm B.1.1.7 (biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Anh).

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, cho biết đây là kết quả giải trình tự gene trên các mẫu bệnh phẩm từ người mắc Covid-19 của 4 ổ dịch gồm khách sạn Phú An, khu công nghiệp An Đồn, bar New Phương Đông, thẩm mỹ viện Amida.

Vị lãnh đạo này cũng thông tin các bệnh nhân tại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Bình từng có tiền sử dịch tễ liên quan Đà Nẵng đều nhiễm biến chủng B1.167.2 (biến chủng được tìm thấy lần đầu tiên ở Ấn Độ).

Vì vậy, ông nhận định ổ dịch tại Đà Nẵng và Hà Nội không có mối liên quan.

Ngành y tế Đà Nẵng đang tiếp tục truy vết, xét nghiệm trên diện rộng cho người dân. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cộng dồn từ ngày 3/5 đến chiều 14/5, địa phương này ghi nhận 115 người mắc Covid-19. Trong số này, 107 trường hợp là F1 được cách ly khi lấy mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, ổ dịch khách sạn Phú An (đường 2 Tháng 9) có thêm 2 bệnh nhân. Ổ dịch ở bar New Phương Đông (đường Đống Đa) thêm một người. 4 ca liên quan ổ dịch thẩm mỹ viện Amida. Người còn lại liên quan ổ dịch Công ty Trường Minh (khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà).

Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang cách ly 5.282 trường hợp F1 và F2 tại các cơ sở tập trung, y tế và tại nhà. Từ ngày 3-14/5, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho 97.736 trường hợp.

Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết đến nay địa phương vẫn chưa truy tìm được F0. Ngành y tế đang tiến hành song song việc xét nghiệm và tìm nguồn gốc.

"Ưu tiên số một của thành phố vẫn là truy vết F1. Chúng tôi thực hiện xét nghiệm mở rộng, đẩy tốc độ thật nhanh để chặt đứt nguồn lây mỗi khi phát hiện ca bệnh", bác sĩ Thạnh nói.