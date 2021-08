Bia Hà Nội lại 'thấm đòn' Covid-19

Đợt dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 4, trùng với thời điểm miền Bắc bước vào mùa hè khiến doanh thu và lợi nhuận của Bia Hà Nội giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội - Habeco (BHN) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu giảm hàng trăm tỷ đồng do tác động của dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 4 năm nay.

Cụ thể, trong tháng 4-6 vừa qua, nhà sản xuất bia nội địa lớn nhất thị trường phía Bắc ghi nhận 1.936 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu quý II/2020 của Bia Hà Nội cũng đã giảm 13% so với năm liền trước cũng vì tác động của dịch Covid-19.

Thay đổi kể trên tương đương với việc doanh thu thuần nhà sản xuất bia này đạt được trong quý II năm nay đã giảm ròng hơn 180 tỷ đồng . Điều này cũng tác động trực tiếp khiến lãi gộp quý gần nhất của Habeco giảm 10%, đạt 511 tỷ.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, việc vận hành và quản lý doanh nghiệp bị thu hẹp nên chi phí đưa ra cho hoạt động này đã giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, để tiêu thụ được các sản phẩm bia, Habeco phải tăng chi phí bán hàng, bao gồm quảng cáo, khuyến mại và vận chuyển hàng...

KẾT QUẢ KINH DOANH 6T ĐẦU HÀNG NĂM CỦA HABECO Nguồn: BCTC DN Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Doanh thu thuần tỷ đồng 4651 4039 4226 4336 3995 2891 3312 Lợi nhuận sau thuế

540 320 313 315 303 146 229

Kết thúc quý II, Bia Hà Nội thu về 205 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế doanh nghiệp hãng bia này đạt được là 182 tỷ, cũng thấp hơn 26% cùng kỳ, tương đương gần 65 tỷ.

Dù lợi nhuận quý II năm nay vẫn cao gấp gần 4 lần quý I, tuy nhiên, đây lại là mức lợi nhuận thấp nhất trong các quý II hàng năm của Habeco kể từ 2015 đến nay. Những năm trước đó, quý II và III luôn là cao điểm kinh doanh của Habeco khi miền Bắc - thị trường chính của doanh nghiệp - bước vào mùa hè với nhu cầu tiêu thụ bia tăng vọt.

Lý giải về kết quả kinh doanh sụt giảm vừa qua, lãnh đạo Habeco thừa nhận nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm là do dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 4 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, nếu tính chung 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận lũy kế của Habeco vẫn tăng so với cùng kỳ do lợi nhuận quý I cao hơn nhiều so với năm 2020 (thời điểm chịu tác động của đợt dịch Covid-19 đầu tiên).

Habeco đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 giảm ở hầu hết chỉ tiêu vì lo ngại dịch Covid-19. Ảnh: Nam Khánh.

Sau 6 tháng, Habeco ghi nhận 3.312 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 229 tỷ, tăng lần lượt 15% và 57% so với cùng kỳ.

Một phần của đà tăng mạnh lợi nhuận 6 tháng này là do công ty lỗ gần 100 tỷ đồng trong quý I/2020 khi chịu tác động kép của Nghị định 100 về sử dụng rượu bia và đại dịch Covid-19.

Năm nay, Habeco đặt ra kế hoạch kinh doanh giảm mạnh so với năm 2020 với sản lượng tiêu thụ bia đạt 278 triệu lít, doanh thu kế hoạch 5.391 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 255 tỷ đồng .

Nhờ vậy, chỉ sau nửa năm, nhà sản xuất bia này đã hoàn thành 61% chỉ tiêu doanh thu và 90% kế hoạch lợi nhuận.

Tại Việt Nam, Habeco hiện là nhà sản xuất bia nội địa lớn thứ 2, chỉ sau Sabeco. Hãng bia này hiện vẫn sở hữu khoảng 18,4% thị phần tiêu thụ bịa tại Việt Nam, lớn thứ 3 thị trường.

Báo cáo phân tích triển vọng ngành bia của Công ty Chứng khoán FPTS từng cho biết Habeco là doanh nghiệp dẫn đầu thị phần tiêu thụ bia phía Bắc (chiếm 35% lượng tiêu thụ bia cả nước) với thương hiệu Bia Hà Nội và Bia hơi Hà Nội.

Tuy nhiên, phân khúc bia của Habeco chủ yếu là trung bình và giá rẻ với các loại bia vỉa hè, trong khi những năm gần đây người tiêu dùng có xu hướng chọn các loại bia cao cấp hơn. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể tới thị phần của Habeco.