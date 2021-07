Bịa chuyện trẻ khuyết tật thiếu thốn để lừa tiền ủng hộ

Bịa chuyện các cháu ở Trung tâm đào tạo việc làm người khuyết tật tỉnh Nghệ An gặp khó khăn vì phải cách ly Covid-19, Phúc đi nhiều nơi xin ủng hộ. Có tiền, anh ta tiêu xài.

Ngày 17/7, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, có quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Phan Đình Phúc (46 tuổi, trú xã Quỳnh Thạch) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Đình Phúc. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, giữa tháng 6, Phúc lợi dụng danh nghĩa cán bộ Trung tâm đào tạo việc làm người khuyết tật tỉnh Nghệ An đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân ở huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu (Nghệ An) và một số huyện ở Hà Tĩnh vận động ủng hộ từ thiện.

Phúc đưa ra lý do các cháu khuyết tật ở trung tâm bị cách ly vì dịch Covid-19, ăn uống, sinh hoạt thiếu thốn để xin tiền ủng hộ. Ông ta còn đưa giấy chứng nhận của các đơn vị, có đóng dấu “khống” của trung tâm để tạo niềm tin.

Tin lời, nhiều người đã quyên góp tiền cho Phúc. Nhận tiền, người đàn ông 46 tuổi dùng tiêu xài cá nhân.

Từ tin trình báo, Công an huyện Quỳnh Lưu lần ra hành tung, bắt giữ Phúc. Khám xét nơi ở nghi phạm, lực lượng chức năng thu nhiều giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận đã lừa ít nhất 150 người, chiếm đoạt gần 60 triệu đồng. Theo cảnh sát, người đàn ông này đang chấp hành cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc.

Theo Trung tâm đào tạo việc làm người khuyết tật tỉnh Nghệ An, Phúc là cộng tác viên của đơn vị, được giao nhiệm vụ bán tăm tre, nấm, khẩu trang do các cháu khuyết tật tại đây làm ra để hưởng tiền lãi theo giá thị trường. Còn thông tin các cháu ở trung tâm bị cách ly, thiếu thốn và chủ trương xin tiền ủng hộ là bịa đặt.