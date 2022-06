Bị vây bắt, 2 người ôm 15 bánh heroin điên cuồng bắn trả

Quá trình bắt giữ, hòng bảo vệ số “hàng” và tẩu thoát, họ đã dùng vũ khí nóng chống trả rất quyết liệt. Khi bị vây bắt, đối tượng đã sử dụng súng K59 bắn làm một cán bộ bị thương.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cùng Công an huyện Quế Phong đồng chủ trì phối hợp các lực lượng liên quan phá chuyên án về ma túy, bước đầu bắt 2 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 15 bánh heroin, 1 khẩu súng và 7 viên đạn.

Theo đó, hồi 19h30 ngày 30/5, tại địa bàn huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Quế Phong bắt quả tang 2 người dân tộc Mông khi đang vận chuyển ma túy đưa đi tiêu thụ.

Hiện trường vụ vây bắt các đối tượng trong chuyên án.

Quá trình bắt giữ, hòng bảo vệ số “hàng” và tẩu thoát, các đối tượng đã dùng vũ khí nóng chống trả rất quyết liệt. Khi bị vây bắt, đối tượng đã sử dụng súng K59 bắn làm một cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương ở đùi trái.

Tuy nhiên, với tinh thần dũng cảm, kiên quyết trấn áp tội phạm, lực lượng chuyên án khống chế, bắt giữ thành công 2 người đồng thời nhanh chóng đưa đồng đội đi cấp cứu kịp thời. Tang vật thu giữ 15 bánh heroin, 1 khẩu súng cùng 7 viên đạn.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhằm kịp thời động viên đồng chí T. bị thương khi vây bắt các đối tượng buôn bán ma túy, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí T. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Hiện, tình hình sức khỏe của đồng chí T. đã ổn định.