Bí thư Nguyễn Văn Nên tri ân lực lượng Công an TP.HCM

Tại hội nghị tổng kết công tác Công an TP.HCM năm 2021, Bí thư Nguyễn Văn Nên tri ân những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 31/12, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết tình hình, công tác công an năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: C.A.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu trong năm 2021, Công an TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đến nay, khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, kinh tế bắt đầu khôi phục và có dấu hiệu khởi sắc, đời sống người dân đã dần ổn định. Đó là một phần đóng góp của lực lượng Công an TP.HCM trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, vừa bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá cao thành tích, chiến công mà Công an TP.HCM đạt được. Ông Nên biểu dương, ghi nhận, chúc mừng cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tri ân cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện trọng trách giữ gìn sự bình yên cho người dân.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ảnh: C.A.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm biểu dương và chúc mừng Công an TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích, kết quả quan trọng.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an TP.HCM sớm nhận diện nguy cơ, thách thức để tham mưu cho lãnh đạo các cấp đề ra giải pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đấu tranh trấn áp tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay các đường dây buôn bán ma túy; ngăn chặn tội phạm hình sự; nâng cao năng lực quản lý hành chính Nhà nước.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc của Công an TP.HCM đã được trao tặng huân chương, bằng khen. Trong đó, tập thể Công an TP.HCM được nhận Huân chương Chiến công hạng nhất và hạng ba; đại tá Nguyễn Sỹ Quang vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.