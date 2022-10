Bi Rain trước khi vướng tin đồn ngoại tình

Bi Rain trải qua 5 năm hôn nhân hạnh phúc cùng diễn viên Kim Tae Hee. Đây có lẽ là lần đầu anh vướng ồn ào đời tư và phải lên tiếng.

Ngày 6/10, trang 163 của Trung Quốc đưa tin công chúng xôn xao trước nghi ngờ Bi Rain phản bội Kim Tae Hee, có tình cảm với nữ golf thủ Park Gyeol.

Thông tin rộ lên khi tạp chí Woman Sense của Hàn Quốc khẳng định một ngôi sao hàng đầu đang lừa dối vợ. Người này được mô tả là sao hạng A, thể hiện tài năng trong lĩnh vực ca hát, nhảy múa và diễn xuất.

Những thông tin Women Sense đưa ra được cho là trùng khớp với đặc điểm của Rain. Ngay lập tức, từ khóa "Rain ngoại tình" trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc.

Cũng trong ngày 6/10, Rain Company đã lên tiếng phản bác tin đồn. "Những thông tin đang lan truyền trên Internet không phải là sự thật. Chúng tôi định im lặng bởi chúng không đáng được nhắc tới, nhưng bây giờ, chúng tôi quyết định sẽ can thiệp bằng sự nghiêm minh của pháp luật”.

Trong khi đó, trả lời phóng viên Chosun Ilbo qua điện thoại, công ty quản lý Kim Tae Hee khẳng định đây chỉ là tin đồn vô căn cứ. Công ty cũng tiết lộ phản ứng của nữ diễn viên: "Kim Tae Hee đã bật cười lớn khi nghe tin đồn này vì nó quá lố bịch. Theo Kim Tae Hee, cô ấy và nữ golf thủ bị đồn ngoại tình cùng Rain chưa gặp nhau bao giờ".

Rain coi vợ là món quà tuyệt vời nhất

Ngày đầu tiên của năm mới 2013, đúng như truyền thống chuyên đưa chuyện tình bí mật của các ngôi sao ra ánh sáng, trang tin Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò của Rain và Kim Tae Hee.

"Cặp đôi gặp nhau vào mỗi Chủ nhật của tháng 12, sau khi Rain hoàn thành chương trình phát thanh mà anh đảm nhận vai trò phát thanh viên. Kim Tae Hee thường đến đón Rain" - Dispatch viết.

Ngay sau khi bài báo xuất hiện, đại diện của Rain và Kim Tae Hee đều lên tiếng xác nhận nhưng vẫn luôn kiệm lời về cuộc sống riêng tư cho đến tận thời điểm này.

Chuyện tình của Bi Rain và Kim Tae Hee kéo dài một thập kỷ. Ảnh: Kbizoom.

Năm 2021, Rain tiết lộ anh gặp Kim Tae Hee lần đầu khi cùng quay quảng cáo 10 năm trước. “Cô ấy được yêu cầu đổi tất. Thường sẽ có nhân viên giúp nhưng cô ấy đã quỳ xuống, tự mình thay tất ngay. Chứng kiến cảnh đó, tôi đã nghĩ chính là cô ấy”.

Rain kể, sau những cảm xúc ban đầu, anh đã thử tiếp cận Kim Tae Hee nhưng bị cô từ chối tới 5 lần vì cho rằng anh là người trăng hoa.

“Cô ấy hỏi rất nhiều về những tin đồn về tôi. Tôi trả lời hết, tin này đúng, tin này sai, hoàn toàn trung thực, vì vậy cô ấy mới bắt đầu mở lòng”, Rain chia sẻ.

Tháng 7/2014, Rain làm lễ rửa tội, chính thức trở thành người Công giáo. Dù khẳng định đây là hành động của đức tin, người hâm mộ tin rằng đó cũng là cách Rain thể hiện tình yêu với Kim Tae Hee bởi cô vốn nổi tiếng là người sùng đạo.

Ngày 14/1/2017, Rain ra mắt ca khúc mới The Best Gift sau ba năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Ngay lập tức, The Best Gift trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ bởi ca từ ngọt ngào khác thường. Đã có rất nhiều suy đoán đây là một bài hát cầu hôn. Và điều này nhanh chóng trở thành hiện thực. Chỉ 3 ngày sau đó, Rain thông báo đám cưới bằng một bức thư tay gửi đến người hâm mộ.

“Cô ấy là món quà tuyệt vời nhất đối với tôi” - Rain viết.

Ngày 19/1/2017, Bi Rain và Kim Tae Hee chính thức nói lời thề nguyện bằng một đám cưới giản dị tại thánh đường bên những người thân yêu.

Hạnh phúc hơn 100 lần thắng giải thưởng

Đó là cách Rain nói về cuộc hôn nhân đã 5 năm của anh trong series truyền hình có tên The Hungry And The Hairy.

“Mỗi khi ai đó hỏi em có hạnh phúc khi kết hôn không, em luôn trả lời là tuyệt hơn cả nhận Daesang (giải thưởng danh giá nhất đối với nghệ sĩ Hàn Quốc) 100 lần. Không hơn không kém. Đúng 100 lần", Rain chia sẻ trong cuộc trò chuyện cùng Ro Hong Chun và Hoa hậu Lee Ha Nee.

Khoảnh khắc hậu trường của vợ chồng Bi Rain. Ảnh: Soompi.

Cũng qua chương trình nói trên, khán giả được đến gần hơn với cuộc sống của ngôi sao sinh năm 1982. Nếu như Hong Chul là một người vui tính với tư tưởng khai phóng, Rain là mẫu đàn ông chỉn chu, ngăn nắp, thích nấu ăn cũng như chăm sóc người khác, và là người đàn ông của gia đình.

Khi người bạn đồng hành đặt câu hỏi “Giữa vợ và con, anh rất tò mò em yêu thương ai hơn?”, Rain khẳng định: “Với em, vợ là ưu tiên hàng đầu”.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ tháng 10/2020, nam diễn viên chia sẻ: "10 năm trước, khi được hỏi 'Anh của 10 năm tới sẽ như thế nào?', tôi nói mong muốn là một người cha tốt. Và điều đó đã trở thành sự thật".

Điều duy nhất chắc chắn trong cuộc sống là không có gì chắc chắn. Nhưng với những gì Bi Rain đã thể hiện trong hơn 20 năm sống dưới con mắt của công chúng, người hâm mộ có cơ sở để đặt niềm tin nơi anh.