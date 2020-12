Bi Rain giàu có và quyền lực cỡ nào? 

Trong năm nay, Bi Rain nổi tiếng với vai trò thành viên nhóm SSAK3. Trở lại đường đua âm nhạc, anh dành phần lớn số tiền kiếm được cho các tổ chức từ thiện.

Gần đây, Bi Rain được tạp chí GQ Hàn Quốc vinh danh là Người đàn ông của năm.

Đây là sự công nhận của truyền thông và người hâm mộ xứ kim chi dành cho ngôi sao 38 tuổi. Trong năm nay, anh được công nhận qua các chương trình tạp kỹ, âm nhạc và hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Theo SCMP, Bi Rain bắt đầu sự nghiệp từ năm 1998. Đến nay, anh là một trong những thần tượng hàng đầu xứ Hàn, có khối tài sản khổng lồ.

Hiện tại, khối tài sản ròng của Bi Rain ước tính lên tới 49 triệu USD , theo Kdrama Stars. Sao phim Ngôi nhà hạnh phúc chủ yếu đầu tư bất động sản và làm từ thiện.

Bi Rain giàu có, bảnh bao và quyền lực ở tuổi 38.

Bi Rain và người vợ quyền lực của showbiz Hàn

Hôn lễ của Bi Rain và “quốc bảo nhan sắc Hàn” Kim Tae Hee diễn ra năm 2017. Từ đó đến nay, họ thường xuyên được xếp vào danh sách những cặp vợ chồng quyền lực bậc nhất xứ Hàn.

Ngoài ra, vợ chồng Kim Tae Hee còn là những ngôi sao giàu có, đại gia bất động sản ở xứ sở kim chi. Trong một báo cáo đăng tải trên Mydaily, tài sản của vợ chồng Kim Tae Hee được ước tính lên đến 43 triệu USD .

Ngoài ra, họ đang sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao bao gồm biệt thự trị giá 11,1 triệu USD và tòa nhà trị giá 22,2 triệu USD . Hai căn nhà đều tọa lạc tại khu Cheongdamdong cao cấp ở Seoul, Hàn Quốc.

Tháng 11, tờ Today ghi nhận hai ngôi sao mua thêm dinh thự trị giá 2 triệu USD ở California, Mỹ. Theo đó, khối tài sản (bao gồm bất động sản và số tiền kiếm được) của hai ngôi sao đã lên đến 73,4 triệu USD .

Trước khi kết hôn, cả hai đều là tay chơi bất động sản. Họ mua nhiều khu nhà, căn hộ cao cấp, sau đó bán lại hoặc cho thuê. Điều này đã đưa tên tuổi Bi Rain - Kim Tae Hee thành một trong những đôi vợ chồng giàu có, nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Doanh nhân giỏi

SCMP nhận xét Bi Rain là doanh nhân giỏi, có máu làm ăn.

Nam ca sĩ ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên Six to Five từ năm 2008. Nhãn hàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bởi đây là thương hiệu của ngôi sao nổi tiếng, trang phục cũng mang đậm phong cách Bi Rain.

Vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee sống kín tiếng và không ồn ào.

Sao phim Ninja Assassin cũng hai lần thành lập công ty giải trí riêng.

Năm 2007, Bi Rain thành lập hãng thu âm J. Tune Entertainment. Thời điểm đó, Park Jin Young - người sáng lập kiêm giám đốc điều hành JYP, đồng thời là người phát hiện và đào tạo nam ca sĩ - là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của công ty.

Cuối cùng, hãng thu âm của Bi Rain sáp nhập cùng JYP Entertainment.

Đến năm 2015, Bi Rain thành lập một công ty khác mang tên RAIN Company. Công ty cũng ăn nên làm ra, đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Cuối tháng 10, anh giới thiệu tân binh Oh Jee Yoo. Nam ca sĩ tự hào về cô gái vừa bước sang tuổi 17, hứa hẹn là ngôi sao tiềm năng của Kbiz.

Siêu sao Hallyu

Hallyu (hay còn gọi là Hàn lưu) là thuật ngữ chỉ sự ảnh hưởng của văn hóa, âm nhạc và phim ảnh Hàn Quốc thế kỷ 21 trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á.

Năm 2004, Bi Rain trở nên nổi tiếng và thành sao hạng A ở Hàn Quốc sau khi đóng Ngôi nhà hạnh phúc cùng Song Hye Kyo.

Vai chính trong series truyền hình đưa Bi Rain thành ngôi sao châu Á. Nói như SCMP, những năm 2004 trở đi, không ai không bàn tán về Bi Rain. Tên tuổi của ngôi sao Hallyu nổi tiếng từ Trung Quốc, Singapore, Philippines... cho đến Việt Nam.

Vị thế ngôi sao đi đầu trào lưu Hallyu của Rain càng được củng cố khi anh xuất hiện trong Speed Racer (2008) và Ninja Assassin (2009) - hai bộ phim được đạo diễn Hollywood thực hiện.

SCMP cũng cho rằng Bi Rain là một trong những ngôi sao có cát-xê cao nhất Hàn Quốc khi trở thành “chàng thơ” của các thương hiệu thời trang xa xỉ, tiêu biểu là Gucci.

Bi Rain vẫn giữ sức hút sau hơn 20 năm hoạt động trong giới giải trí.

Tạo tiếng vang ở tuổi U40

Năm nay, trong chương trình thực tế Hangout với Yoo của đài MBC, Bi Rain khiến người hâm mộ bất ngờ khi giới thiệu sẽ trở lại đường đua âm nhạc. Nam ca sĩ cùng Lee Hyori và MC Yoo Jae Suk ra mắt với nhóm SSAK3.

Từ khi debut, họ bị truyền thông Hàn gọi là “tân binh ngang ngược” khi nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng uy tín. Tuy nhiên, theo như Lee Hyori, mục đích ra mắt của họ là “quét sạch mùa hè, hết hè chúng tôi sẽ giải tán”. Vì vậy, nhóm nhanh chóng tan rã trong sự tiếc nuối của khán giả và người hâm mộ lâu năm.

Theo Korea Times, SSAK3 thành lập không vì mục đích lợi nhuận. Từ Bi Rain cho đến Lee Hyori và diễn viên hài Yoo Jae Suk, họ đều là những đại gia showbiz, chăm làm từ thiện. Tất cả số tiền họ thu được từ việc bán album đều được quyên cho các tổ chức vì cộng đồng.