Bi Rain đầu tư số tiền tương đương một căn nhà cho nhóm nhạc mới

Bi Rain đào tạo và ra mắt nhóm nhạc Ciipher vào năm 2021. 7 thành viên được nam ca sĩ đích thân lựa chọn.

Wikitree đưa tin trong một chương trình lên sóng ngày 10/5 trên tvN, Rain cùng thành viên Tan của nhóm nhạc Ciipher xuất hiện với tư cách khách mời. Trong chương trình, khi được hỏi đã đầu tư bao nhiêu vào nam ca sĩ nhóm nhạc Ciipher, Rain thở dài và trả lời: "Tôi đã thổi bay số tiền tương đương một ngôi nhà".

Tuy nhiên, ông xã của Kim Tae Hee không hối hận khi bỏ ra số tiền đầu tư lớn cho đàn em. Anh tự tin vào tương lai của Tan. Nam ca sĩ kiêm diễn viên nói: “Tan sẽ làm nên chuyện. Tôi đảm bảo điều đó trong khoảng 2, 3 năm tới. Khi đó, công chúng sẽ nhìn thấy Tan và nhận ra cậu ấy”.

Rain đầu tư số tiền lớn cho Tan.

Wikitree phân tích giá căn hộ trung bình ở Seoul tính đến tháng 8/2021 là 1,19 tỷ won (khoảng 933.000 USD ).

Sau khi thành công với vai trò ca sĩ và diễn viên, Rain thành lập công ty J. Tune Entertainment vào năm 2007 và ra mắt nhóm nhạc MBLAQ. Năm 2010, nam ca sĩ bán công ty. Tới năm 2015, anh thành lập công ty thứ hai là RAIN Company.

Năm 2021, Rain giới thiệu nhóm nhạc Ciipher. Nhóm gồm 7 thành viên là Tan, Hwi, Hyunbin, Keita, Tag, Dohwan và Won. Họ được lựa chọn cẩn thận bởi chính Rain. Hầu hết thành viên từng tham gia chương trình sống còn như YG Treasure Box, No.Mercy, ProduceX101 và Under Nineteen.

Nhóm ra mắt ngày 15/3/2021 với sản phẩm đầu tay mang tên I Like You. Sau khoảng một năm hoạt động, Ciipher chưa tạo được tiếng vang ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Ngày 11/5, Ciipher phát hành đĩa đơn mở rộng thứ 3 The Code.