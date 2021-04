Bí quyết giúp H'Hen Niê có cơ bụng số 11

Nàng hoa hậu áp dụng chế độ ăn uống và tập luyện riêng để có vòng 2 quyến rũ, săn chắc.

Bên cạnh những bước catwalk uyển chuyển, H'Hen Niê còn gây ấn tượng bởi thân hình quyến rũ. Dù công việc bận rộn, thường đi sớm về khuya, nàng hoa hậu vẫn duy trì vóc dáng thon gọn. Đặc biệt, cô có vòng 2 không mỡ thừa với cơ bụng số 11.

Người đẹp Ê-Đê áp dụng nguyên tắc ăn uống, tập gym nghiêm ngặt nhằm giữ vòng eo săn chắc.

Không ngồi sau khi ăn

H'Hen Niê không ngồi lâu một chỗ sau những bữa ăn. Ngồi hay nằm sau giờ ăn trưa là thói quen hay mắc phải của dân văn phòng. Không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, điều này còn khiến bụng tích tụ mỡ nhanh chóng.

H'Hen Niê tập thói quen không ngồi một chỗ sau khi ăn để tránh tích tụ mỡ bụng.

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa ở New York, Mỹ - Niket Sonpal - cho biết: "Trọng lực là yếu tố then chốt trong hành trình thức ăn di chuyển qua hệ tiêu hóa". Đây là lý do sự tiêu hóa diễn ra chậm lại khi một người ngồi sau khi ăn.

Ngồi nhiều ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất sau bữa ăn và trong suốt cả ngày.

Bác sĩ Niket Sonpal giải thích: "Ngồi cả ngày sẽ khiến lượng calories đốt cháy ở mức tối thiểu. So với việc ngồi, đứng sẽ đốt cháy khoảng 40 calories/giờ".

Ngồi quá lâu trong ngày, đặc biệt sau khi ăn, khiến mỡ thừa nhanh xuất hiện ở vùng bụng dưới. Bụng dưới được xem như khu vực rất khó về việc giảm mỡ. Ngoài ra, đây cũng là nơi dễ làm lộ khuyết điểm mỗi khi mặc trang phục ôm sát.

Thay vì ngồi hay nằm sau khi ăn, bạn nên đi bộ nhẹ nhàng. Thực hiện nhiều bước chân mỗi ngày như đi bộ, dùng cầu thang bộ giúp tăng lượng calories tiêu hao. Uống nhiều nước để bạn không phải ngồi một chỗ quá lâu. Ngoài ra, thói quen này còn cải thiện tiêu hóa và trao đổi chất, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Ít ăn đồ ngọt

H'Hen Niê cho rằng thực phẩm nhiều đường như bánh kẹo, nước ngọt dễ gây tích tụ mỡ bụng. Các món ngọt mang đến sự ngon miệng nhưng nàng hoa hậu vẫn hạn chế dùng. Mỗi lúc đi làm, người đẹp Ê-Đê hiếm khi ăn vặt bên ngoài.

Cô nói với Zing: "Tôi thường mang theo đồ ăn riêng bên mình để tranh thủ ăn lúc nghỉ giải lao. Thức ăn do mình nấu sẽ kiểm soát được hàm lượng dinh dưỡng. Như vậy, tôi có thể nạp đủ chất cần thiết, đồng thời tránh tình trạng tăng cân".

Theo Healthline, ăn nhiều thực phẩm ngọt gây tăng cân, đồng thời tác động tiêu cực đến sự trao đổi chất. Khi hấp thụ nhiều đường dẫn đến dư thừa, cơ thể sẽ chuyển hóa đường thành chất béo. Chất béo tích tụ ở gan và xung quanh bụng khiến vòng 2 của bạn to lên trông thấy.

H'Hen Niê tự chuẩn bị những bữa ăn giàu dinh dưỡng, đồng thời ít dùng đồ ngọt.

Đồ uống có đường như nước ngọt, nước trái cây đóng hộp chứa nhiều fructose là một loại đường đơn. Tiêu thụ nhiều đường fructose làm tăng cảm giác đói và thèm ăn. Nó cũng có thể gây hiện tượng kháng leptin - hormone điều chỉnh cảm giác đói và yêu cầu cơ thể ngừng ăn.

Ngoài tạo nên mỡ bụng, đường dư thừa trong cơ thể cũng là nguyên nhân khiến da bị mụn, nhanh lão hóa. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao làm hormone insulin tăng đột biến. Insulin gia tăng dẫn đến hiện tượng viêm nhiễm như mụn, bệnh rosacea, eczema.

Mặt khác, đường còn làm hỏng da thông qua quá trình glycation. Đường gắn vào protein, tạo ra các sản phẩm cuối glycation nâng cao (AGEs). AGEs gây tổn thương collagen và elastin, từ đó da bị suy giảm độ săn chắc, hình thành nếp nhăn.

Bạn nên giảm thiểu lượng đường trong chế độ ăn uống. Tránh sử dụng thức uống có đường như nước ngọt, nước ép trái cây đóng hộp, một số loại đồ uống thể thao… Hạn chế ăn vặt với trà sữa, bánh ngọt hay kẹo.

Ăn nhiều rau và trái cây

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ: "Hàng ngày, tôi luôn chú ý cân bằng lượng calories nạp vào và tiêu hao". Cô uống sữa đậu nành tự nấu, kết hợp dùng rau củ luộc.

H'Hen Niê thích ăn rau. Cô dùng rau má chấm nước mắm hoặc trộn rau với giấm nhằm gia tăng khẩu vị. Ngoài ra, người đẹp cũng chuộng những món chế biến bằng phương pháp hấp, luộc như khoai lang, trứng.

H'Hen Niê bổ sung vitamin bằng món ngũ cốc kèm sữa chua, sinh tố hoặc nước ép trái cây. Đây là một số món ăn vặt lành mạnh giúp ngăn chặn mỡ bụng.

Nàng hoa hậu thích ăn những thực phẩm thu hoạch từ mùa màng ở quê nhà.

Trang Good Housekeeping cho biết ăn nhiều thực phẩm chế biến khiến việc giảm cân trở nên khó khăn. Trong khi đó, thực phẩm giàu chất xơ cung cấp lượng calories thấp, giúp no lâu và điều chỉnh đường huyết. Bổ sung nhiều chất xơ giúp tăng cường khả năng chống béo bụng.

Chuối, quả bơ, hạt óc chó, hạnh nhân là một số gợi ý lý tưởng cho bữa ăn nhẹ. Ngoài ra, ở mỗi bữa ăn chính, bạn nên dùng nhiều rau có lá màu xanh đậm, cà chua, măng tây… Những thực phẩm này cũng thường xuất hiện trong thực đơn ăn kiêng lành mạnh.

Không bỏ qua việc tập thể dục

Bạn sẽ giảm cân, giảm mỡ một cách tự nhiên khi kết hợp chế độ ăn lành mạnh với tập thể dục.

Trò chuyện cùng Zing, H'Hen Niê cho biết cô thường xuyên gập bụng, kết hợp tập các bài thể lực như nhảy, tâng bóng. Tùy vào số lượng công việc, người đẹp sắp xếp đến phòng gym 3-4 buổi/tuần. Riêng về khu vực vòng 2, cô dành khoảng 30-45 phút để tập cơ bụng.

Nhờ chăm tập luyện cùng với ăn uống cân bằng, H'Hen Niê có được cơ bụng số 11 săn chắc, quyến rũ.

H'Hen Niê siêng tập gym, đặc biệt các bài tập giúp cơ bụng săn chắc.

Nếu cơ bụng 6 múi là mục tiêu thể hình của nam giới thì cơ bụng số 11 được hội chị em ao ước. Cơ bụng số 11 được tạo bởi các cơ thẳng đứng 2 bên eo tạo thành 2 đường thẳng song song.

Một số bài tập bụng giúp bạn sớm chinh phục cơ bụng số 11:

Plank kết hợp xoay hông: Thực hiện tư thế plank cơ bản, đảm bảo từ vai đến chân tạo thành một đường thẳng. Kế đến, xoay hông mỗi bên, hạ người xuống sàn càng sâu càng tốt. Chú ý giữ cơ thể không chạm sàn.

Plank tư thế leo núi: Thực hiện tư thế plank cơ bản. Uốn cong đầu gối, đá chân về phía trước sao cho đầu gối gần chạm vào khuỷu tay.

Gập bụng kiểu đạp xe: Đặt lưng dưới xuống sàn, đồng thời nâng đầu và vai lên cao một chút. Chạm nhẹ hai tay vào hai đầu, không nên đan các ngón tay phía sau đầu. Nâng và duỗi thẳng một chân song song với sàn. Nâng chân còn lại, uốn cong đầu gối về phía ngực. Kết hợp vặn người, luân phiên đưa khuỷu tay này lại gần đầu gối kia.

Cắt kéo trên không: Nằm trên thảm, 2 tay đặt dưới mông. Duỗi thẳng 2 chân và nâng khỏi sàn, đồng thời siết cơ bụng. Di chuyển 2 chân đan chéo vào nhau.

Xoay eo kiểu Nga: Ngồi trên thảm, gập đầu gối tạo thành góc 90 độ. Luân phiên vặn người sang trái, phải. Có thể tăng độ khó bằng cách nhấc bàn chân khỏi sàn.