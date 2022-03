Bí quyết giữ dáng của nữ diễn viên Đài Loan

Ngoài tập luyện 3 buổi/tuần, Yang Jinhua còn hay ăn khoai tây vào buổi sáng. Nhiều người thường tránh loại củ này vì nghĩ nó gây tăng cân.

Yang Jinhua - diễn viên, cựu người mẫu 44 tuổi - được khen trẻ trung, giữ vóc dáng đẹp khi tham gia bộ phim truyền hình Đài Loan The Beginning of the Lights.

Theo GirlStyle, cô đã tập luyện chăm chỉ và áp dụng thực đơn giảm cân riêng.

Nhịn ăn gián đoạn

Nữ diễn viên duy trì thói quen ăn hai bữa một ngày trong nhiều năm. Bữa sáng của cô có khoai tây và bí đỏ, kèm theo cốc nước ấm. Ngoài ra, cô cũng kết hợp với phương pháp nhịn ăn 168 (ăn trong 8 giờ và nhịn 16 giờ còn lại).

Yang Jinhua được khen trẻ trung ở tuổi 44. Ảnh: Times.

Theo Healthline, phương pháp này liên quan đến việc hạn chế lượng thức ăn và đồ uống chứa calories trong khoảng thời gian nhất định là 8 giờ mỗi ngày. Bạn kiêng ăn trong 16 giờ còn lại, vẫn được phép uống nước và các đồ không chứa calories khác như cà phê hoặc trà.

Những khoảng thời gian phổ biến bao gồm 7-15h, 9-17h, 12-20h, 14-22h. Nhiều người thích ăn trong khoảng thời gian từ trưa đến 20h vì họ chỉ cần cần nhịn ăn qua đêm và bỏ bữa sáng. Trong khi đó, những người khác chọn ăn từ 9h có nhiều thời gian cho bữa sáng lành mạnh, bữa trưa bình thường và bữa tối nhẹ vào 16h30 trước khi bắt đầu nhịn.

Khoai tây tự làm cho bữa sáng

Nữ diễn viên cho biết vào buổi sáng, cô thường rửa khoai tây, gọt vỏ và cắt thành từng miếng, đổ vào nước sôi, nấu khoảng 15 phút. Sau đó, cô tưới dầu olive, chút muối tiêu lên khoai rồi cho vào lò nướng khoảng 15 phút.

Nữ diễn viên áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Ảnh: GirlStyle.

Lâu nay, nhiều người tránh ăn khoai tây khi nghĩ loại củ này dễ gây tăng cân vì chúng chứa nhiều carbs. Popsugar đã có bài giải thích về vấn đề này. Theo các chuyên gia, 0,5 kg khoai tây có 400 calories còn 0,5 kg bánh mì chứa 1.200 calories. Điều này có nghĩa là khoai tây chứa lượng calories thấp, giúp bạn giảm cân.

Khoai tây luộc được coi là thực phẩm giúp no lâu nhất, gấp 2,5 lần so với bánh mì. Tác dụng gây no của khoai tây đến từ việc nó chứa nhiều nước, chất xơ. Chất xơ chủ yếu được tìm thấy trong vỏ, giúp tiêu hóa chậm, thúc đẩy cảm giác no.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kate Coufal, khoai tây cũng chứa hợp chất proteinase II, tác động lên quá trình tiết hormone, dẫn đến giảm cảm giác đói và tiêu hóa chậm hơn.

Một ly nước ép rau sau bữa ăn

Cô thường uống nước ép rau củ sau bữa tối với các nguyên liệu như cà rốt, chanh, táo. Những loại củ, quả này chứa nhiều chất xơ giúp thông ruột, tránh tích mỡ.

Cô thường dành 3 buổi/tuần ở phòng gym. Ảnh: GirlStyle.

Ngoài ra, cô cũng dùng trái cây thay cho đồ ăn vặt, đặc biệt là lựu đỏ. Nữ diễn viên thường uống trà chà là đỏ hoặc yến để làm đẹp từ bên trong.

Tập thể dục 3 ngày/tuần

Ngoài việc đến phòng gym để thực hiện những bài tập nặng, Yang Jinhua còn học yoga hay làm việc nhà. Cô coi việc dọn dẹp nhà cửa như môn thể thao yêu thích của mình.