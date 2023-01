Bí quyết của người phụ nữ sống thọ nhất thế giới

Theo Insider, chìa khóa để sống lâu của người già nhất thế giới rất đơn giản: Tránh xa những người độc hại.

María Branyas Morera 115 tuổi là người già nhất thế giới tính đến tháng 1/2023. Ảnh: LongeviQuest Supercentenarios.

Kỷ lục Guinness Thế giới đã xác nhận bà María Branyas Morera, 115 tuổi, là người sống thọ nhất thế giới vào ngày 19/1.

Sinh ra ở San Francisco, María Branyas Morera và chuyển đến Tây Ban Nha khi bà 8 tuổi. Bà đã sống sót qua cả 2 Thế chiến và đại dịch cúm năm 1918 trước khi nghỉ ngơi trong viện dưỡng lão cách đây 22 năm.

Bà María Branyas Morera chia sẻ với Kỷ lục Guiness Thế giới về bí quyết sống thọ của mình là nhờ "sống bình thản, nhẹ nhàng, giữ kết nối tốt với gia đình và bạn bè, tiếp xúc với thiên nhiên, ổn định về cảm xúc, không lo lắng, không hối tiếc, sống tích cực và tránh xa những người độc hại".

Bà cũng chia sẻ trên mạng xã hội, một phần do cô con gái quản lý: "Tôi nghĩ tuổi thọ cũng là do may mắn. Tôi may mắn có di truyền tốt".

Nhiều nghiên cứu đã liên tục chỉ ra việc duy trì các mối quan hệ xã hội là một phần quan trọng để sống lâu. Tuy nhiên, việc giữ những người "độc hại" xung quanh bạn có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

"Một trong những dấu hiệu lớn nhất cho thấy mối quan hệ của bạn đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cảm xúc của bạn là nó đang tác động đến một lĩnh vực trong cuộc sống, chẳng hạn công việc, tình bạn, gia đình, sức khỏe, tài chính, tinh thần hoặc thời gian chết", Carolyn McNulty, một cố vấn sức khỏe tâm thần nói với Insider.

Một nghiên cứu từ năm 2020, phỏng vấn hơn 3.000 người trung niên và cao tuổi, cho thấy những lời chỉ trích liên tục từ bạn đời có tác động đáng kể nhất đến chất lượng sức khỏe và tỷ lệ tử vong của một người.

Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện của họ cho thấy "chất lượng mối quan hệ" có tác động lớn hơn đến nguy cơ tử vong của một người so với việc họ có bạn đời hay không. Nghiên cứu cho thấy sống một mình có thể lành mạnh hơn là giữ một người bạn đời quá khắt khe khiến bạn luôn trong trạng thái căng thẳng.

Các nghiên cứu khác đã liên kết các mối quan hệ độc hại với chứng trầm cảm và huyết áp cao. Nhà trị liệu Shannon Thomas nói với Insider rằng khách hàng của cô thường gặp các vấn đề về tiêu hóa và trí nhớ do mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại.