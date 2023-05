Bí quyết bảo vệ con trước dịch Covid-19

Tăng đề kháng, tiêm vaccine, vận động nhiều… là cách bảo vệ trẻ hữu hiệu trước các tác nhân gây bệnh.

Từ giữa tháng 4 đến nay, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về các ca mắc Covid-19. Bạn bè, hàng xóm của tôi tỏ ra lo lắng khi trẻ em thuộc nhóm nguy cơ. Nhiều người chọn cách cho con ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc bên ngoài. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng thời điểm này, để tránh mắc Covid-19, chúng ta không nên chọn cách cực đoan như vậy.

Là người mẹ có hai con, một bé đã được tiêm vaccine Covid-19, một bé mới 3 tuổi, tôi cho con được thoải mái vui chơi nhờ những bí quyết riêng của mình.

Duy trì biện pháp phòng dịch

Thói quen tôi vẫn duy trì cho các con là đeo khẩu trang ở những nơi đông người và rửa tay sát khuẩn. Đây là thói quen tốt, không chỉ giúp trẻ tránh nguy cơ mắc Covid-19 mà còn các bệnh lây truyền khác như thủy đậu, tay chân miệng, sởi, cúm mùa… hiện hữu.

Tôi không cấm các con đến những nơi đông người. Ngược lại, tôi cổ vũ con vui chơi thoải mái, đặc biệt tăng cường vận động để giảm stress do học tập. Cũng như người lớn, nếu trẻ thường xuyên bị stress, căng thẳng, cơ thể rất nhanh bị suy yếu. Khi vận động, IgA - một loại protein ở trong hệ miễn dịch sẽ tăng cao, giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng. Từ đó, các nguy hiểm cũng sẽ được loại trừ nhanh chóng ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, một giấc ngủ đủ và ngon sẽ là điều rất cần thiết với các con. Các bé nên ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm để cơ thể được khỏe mạnh.

Tăng đề kháng qua chế độ ăn uống

Để củng cố hệ miễn dịch của cơ thể, tăng cường sức đề kháng phòng, chống bệnh tật, chế độ dinh dưỡng rất quan trọng. Một em bé hay ốm vặt, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp… là biểu hiện của hệ thống miễn dịch yếu và chế độ dinh dưỡng chưa tốt. Nếu trẻ được nuôi dưỡng tốt với một chế độ dinh dưỡng đúng, phát triển tốt về thể chất, đạt cân nặng và chiều cao tiêu chuẩn, chắc chắn có hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Trong chế độ dinh dưỡng cho con, tôi chú trọng cung cấp đầy đủ protein (chất đạm). Bởi bản chất của kháng thể là protein. Không được cung cấp đủ chất đạm, cơ thể không đủ protein để hình thành kháng thể.

Đồng thời, tôi cũng cung cấp đủ các vitamin A, D,C, E… và chất khoáng như kẽm, selen, canxi, sắt… cho con. Các vitamin, khoáng chất này lấy ở đâu? Trong các thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày. Thịt, cá, tôm nhất là hải sản rất giàu kẽm, sắt, vitamin A, D. Các rau, củ, quả như cà rốt, cam quýt, bưởi, rau lá thẫm đều giàu vitamin A, E, C.

Đặc biệt, tôi được bác sĩ dinh dưỡng giới thiệu bổ sung các dưỡng chất như 2'-FL HMO, FOS giúp nhân đôi đề kháng, tạo nền tảng vững chắc cho bé phát triển toàn diện.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần chú ý để tránh trẻ ăn phải những thức ăn ôi thiu, nhiễm vi sinh vật, hóa chất độc hại… Bởi tất cả đều ảnh hưởng hệ tiêu hóa của trẻ, gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cuối cùng sẽ dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch.

Tiêm chủng đầy đủ

Và một biện pháp khác rất quan trọng là tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch cho trẻ. Tiêm vaccine là biện pháp khoa học và hữu hiệu nhất để giúp tăng sức đề kháng, giúp trẻ không mắc và chống lại các căn bệnh truyền nhiễm.

Bình tĩnh khi con ốm

Trẻ mắc Covid-19 trên thực tế đa phần đều ở thể nhẹ. Hiện Bộ Y tế đã có hướng dẫn rất cụ thể để điều trị Covid-19 cho trẻ tại nhà cũng như những triệu chứng cần đưa con tới cơ sở y tế. Việc của các phụ huynh là cần bình tĩnh và lắng nghe, thấu hiểu con.

Ngoài ra, một số trẻ có các triệu chứng hậu Covid-19. Nếu trẻ có triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, ho kéo dài, khó thở, khó tập trung… cần đi khám để có hướng điều trị.

Còn với trẻ chán ăn sau Covid-19, các mẹ có thể bổ sung những thực phẩm bổ sung như trên. Cha mẹ nên chuẩn bị thực đơn những món mà con thích ăn, cho trẻ ăn nhiều bữa bổ sung. Tăng cường hoa quả, rau xanh, chất đạm… Chế độ ăn cần đảm bảo nguyên tắc cân bằng, hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn đa dạng thực phẩm.