Bị phạt vì tung tin Chủ tịch Vingroup 'chống lưng' sao Việt

Để câu view và tăng lượt theo dõi cho tài khoản TikTok, một thanh niên đã đăng clip sai sự thật về Tập đoàn Vingroup và lãnh đạo doanh nghiệp này.

Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội (Đội 3) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một số cá nhân có hành vi đăng thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội nên tổ chức xác minh.

Ngày 10/1, Đội 3 đã mời Trần C.T. (SN 2000, trú tại huyện Đông Hưng, Thái Bình) đến để làm rõ về việc đăng tải clip cắt ghép nội dung, đưa sai sự thật về lãnh đạo Tập đoàn Vingroup.

Tại cơ quan công an, T. khai đã lập tài khoản Tiktok để chia sẻ thông tin thị trường chứng khoán và giải trí. Quá trình tham gia mạng xã hội này, T. thấy một tài khoản đăng tin sai sự thật về việc Chủ tịch Tập đoàn Vingroup "chống lưng" cho một ngôi sao làng giải trí Việt.

Nhận thấy thông tin này có khả năng câu view nên T. đã tạo video có độ dài 14 giây, cắt ghép hình ảnh đi kèm nội dung chạy bằng chữ trên video và đăng tải. Clip này của C.T. có 300.000 lượt xem, 4.052 lượt like và 571 lượt bình luận.

Làm việc với cơ quan công an, T. nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên xóa clip, cam kết sẽ không tái phạm.

Ngày 12/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. số tiền 7,5 triệu đồng.

Hai tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 4/1, đơn vị cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp khác là Phạm N.H. (SN 1993, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) số tiền 7,5 triệu đồng cũng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.



Đội 3 - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần trang bị đầy đủ cho bản thân những kiến thức pháp luật về sử dụng mạng xã hội, có hiểu biết đầy đủ các tính năng của ứng dụng mạng xã hội đang sử dụng; không sử dụng các từ ngữ mang tính chửi bới, thô tục, xúc phạm, lăng mạ danh dự, nhân phẩm của người khác.

Người dân không nên sử dụng mạng xã hội để giải quyết các mâu thuẫn, quan hệ xã hội trong cuộc sống, mà cần đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định.

Trước khi đăng tải một bài viết lên mạng xã hội, cần thẩm định thông tin nội dung thông qua các nguồn chính thống, tin cậy, tránh trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Khi phát hiện các trường hợp đăng tải bài viết có nội dung vi phạm các hành vi trên, người dân cần kịp thời báo cáo cơ quan công an gần nhất để được xử lý theo quy định của pháp luật.