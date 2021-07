Bị nhắc đeo khẩu trang, người đàn ông dùng mũ cối đánh công an

Người đàn ông không chấp hành, còn to tiếng, thách thức khi bị nhắc nhở. Ông này sau đó lấy mũ cối đánh công an chảy máu.

Chiều 30/7, mạng xã hội lan truyền clip khoảng 3 phút ghi cảnh một người đàn ông lớn tuổi xô xát với trung úy công an tại ngõ 127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Hình ảnh từ clip cho thấy người đàn ông không đeo khẩu trang, bị công an nhắc nhở. Tuy nhiên, người vi phạm không chấp hành mà to tiếng, thách thức lại. Đỉnh điểm, ông này còn lấy mũ cối đánh khiến nam công an chảy máu vùng mặt.

Người đàn ông cầm mũ cối tấn công công an. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngay sau đó, người này bị lực lượng chức năng và người dân khống chế.

Trao đổi với Zing, chỉ huy Công an quận Cầu Giấy xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày. Một phó công an quận đã được cử xuống hiện trường, phối hợp với Công an phường Nghĩa Đô giải quyết.

Người đàn ông trong vụ việc được xác định là Nguyễn Văn Huy (79 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội). Trung úy công an là Hoàng Văn Thọ (cảnh sát khu vực Công an phường Nghĩa Đô).

"Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý ông Huy. Trung úy Thọ đã được thăm khám tại bệnh viện", chỉ huy Công an phường Nghĩa Đô nói.