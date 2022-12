Bí mật trong cách chơi bóng của Messi

Khoa học tổng hợp dữ liệu và công nghệ phân tích video chỉ ra bí mật trong cách Messi chơi bóng. Việc chạy ít và quan sát nhiều hơn giúp M10 "đọc vị" đối thủ.

Messi đi bộ và liên tục quan sát để tìm kẻ hở ở hàng phòng ngự đối phương. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu tổng hợp từ World Cup 2022 cho thấy Lionel Messi là cầu thủ đi bộ nhiều nhất giải đấu. Việc Messi ít di chuyển không phải chủ đề mới. Trong màu áo Barcelona hay Paris Saint-Germain, cầu thủ người Argentina cũng dành phần lớn thời gian trên sân để di chuyển chậm.

Trong khi đó, số lần quay người, ngẩng đầu quan sát của Messi lại rất nhiều. Khi không chạy, anh liên tục đưa mắt tìm kiếm đồng đội và khoảng trống ở hàng thủ đối phương. Đây là bí quyết giúp cầu thủ này tạo ra những điểm “nổ” trong trận đấu căng thẳng.

Messi đi bộ nhiều nhất World Cup

Trước màn đối đầu giữa Argentina với Australia trong vòng 16 đội, World Cup 2022, đài BBC One đưa ra bảng dữ liệu những cầu thủ đi bộ nhiều nhất trong một trận đấu tại giải.

Những cầu thủ đi bộ nhiều nhất World Cup, tính đến trước vòng 1/8. Ảnh: BBC.

Cả 3 trận đấu của Lionel Messi ở vòng bảng đều xuất hiện trong xếp hạng. M10 đi bộ 4,99 km ở trận với Mexico, thêm 4,73 km khi gặp Phần Lan và 4,2 km lúc chạm trán Saudi Arabia. Nếu tính cả vòng 16 đội, Messi chỉ thua Robert Lewandowski trong danh sách những cầu thủ đi bộ nhiều nhất giải, khoảng cách là 200 m.

Tại vòng tứ kết, dữ liệu từ FIFA cho thấy Messi đi bộ thêm 6,7 Km trong 120 phút đối đầu với Hà Lan. Gần 60% quãng đường di chuyển trên sân của Messi là ở mức tốc độ thấp 0-7 km/h. Sau 5 trận đấu tại World Cup 2022, Messi hiện dẫn đầu danh sách đi bộ nhiều nhất giải với 25,8 km.

Dù ít bứt tốc, Messi vẫn đóng góp lớn vào thành tích đi đến bán kết World Cup 2022 của Argentina với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Anh cũng nhiều lần được người hâm mộ, giới chuyên môn trao giải cầu thủ hay nhất trận ở giải đấu năm nay.

Đi bộ để quan sát

Để tìm hiểu cách chơi của Messi, nền tảng phân tích Be Your Best đã xem lại trận đấu giữa Argentina và Ba Lan tại vòng bảng World Cup 2022. Công ty này nhận định Messi dành thời gian để quan sát rất nhiều khi đi bộ trên sân.

M10 di chuyển chậm 4,7 km suốt trận. Trong khi đó, anh ngoảnh đầu để quan sát 680 lần. Thống kê này chưa hoàn toàn đầy đủ bởi video truyền hình có nhiều cảnh cắt không quay Lionel Messi.

Messi tạo ra khác biệt bằng cách liên tục quan sát khi không bóng. Ảnh: Be Your Best.

Theo tính toán của Be Your Best, 10 giây trước mỗi lần nhận bóng, siêu sao người Argentina quét sân 0,38 lần/giây. Chỉ số này của Messi cao hơn 35,7% thành tích trung bình của các tiền đạo đang chơi tại Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, Messi luôn là cầu thủ được “chăm sóc” kỹ trên sân với 1-2 hậu vệ theo kèm liên tục. Do đó, anh sẽ có ít thời gian trống để thực hiện quan sát. “Việc Messi có thể liên tục quan sát trong trận Ba Lan cho thấy đẳng cấp của cầu thủ này”, Be Your Best nhận định.

Ngoài ra, M10 còn thực hiện kỹ thuật này rất tốt ở các trường hợp quan trọng. Anh nhanh chóng quan sát trước khi bóng được chuyền đến chân mình hay chuẩn bị giao nó cho cầu thủ khác.

Những năm gần đây, Messi bị chỉ trích vì ít di chuyển trong trận. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola giải thích việc đi bộ và quan sát là một phần bí quyết của Messi.

“Cậu ấy chỉ đi bộ. Đấy là điều tôi thích nhất. Nhưng Messi không đứng ngoài cuộc. Cậu ấy tham gia bằng cách xoay đầu, phải, trái, trái, phải”, cựu huấn luận viên của Barcelona nói trong bộ phim tài liệu This is Football trên Amazon Prime.

HLV Pep Guardiola cho rằng việc Messi không chạy là để quan sát, tìm kiếm điểm yếu trong hàng thủ của đối phương.

Trong khi đó, Danh thủ Rio Ferdinand cho rằng việc Messi đi bộ còn để giữ sức cho những tình huống quyết định. “Cậu ấy giả vờ như chẳng quan tâm rồi đột ngột sống lại. Những gì Messi làm là mở ra trận đấu từ bất cứ vị trí nào trên sân. Đó là cách anh ta khác biệt với phần còn lại”, Ferdinand nói ở phần bình luận trên đài BBC One.