Bí mật chuyện hẹn hò của giới thần tượng Hàn Quốc

Trong ngành công nghiệp giải trí, hẹn hò là chủ đề nhạy cảm. Bởi vậy, những ngày gần đây, cựu thành viên Jin của nhóm nhạc nữ Lovelyz bị chỉ trích gay gắt khi công khai tiết lộ cách hẹn hò của người nổi tiếng.

Từ sự việc của Jin, chuyên gia Hàn Quốc cho rằng người hâm mộ Kpop đang phản ứng thái quá với tin hẹn hò của thần tượng.

Ngày 5/2, trong buổi trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ, Jin cho biết công ty quản lý hiện nay không ngăn cấm nghệ sĩ hẹn hò nếu họ đã dày dạn kinh nghiệm. Theo nữ ca sĩ, địa điểm gặp gỡ phổ biến của thần tượng thường là các chương trình âm nhạc, sự kiện trao giải.

“Dù bận rộn đến mấy, thần tượng vẫn bí mật hẹn hò nếu họ muốn. Miễn là nghệ sĩ ra mắt đủ lâu, dày dạn kinh nghiệm và việc hẹn hò của họ không quá ồn ào, các công ty sẽ không kiểm soát chặt chẽ. Công ty chỉ nhắc nhở: ‘Đừng để bị bắt gặp đấy’. Tuy nhiên, các thực tập sinh sẽ bị loại nếu công ty phát hiện chuyện hẹn hò”, cựu thành viên nhóm Lovelyz giải thích.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Thần tượng tương tác với nhau nhiều hơn các bạn nghĩ, chủ yếu thông qua các chương trình âm nhạc. Ví dụ, trong tuần đầu tiên của đợt quảng bá, các nhóm sẽ phải tặng album và chào hỏi đồng nghiệp. Khi chương trình kết thúc, họ cũng phải đến gặp gỡ, cảm ơn. Thần tượng có thể phải lòng nhau từ lúc này. Ngành công nghiệp idol thật sự rất nhỏ, mọi người hầu hết đều biết nhau”.

Trước phát ngôn của Jin, nhiều người hâm mộ Kpop bày tỏ sự bức xúc, cho rằng nữ ca sĩ hành động thiếu suy nghĩ, gây ảnh hưởng đến các thần tượng khác. Nữ ca sĩ sau đó đã lên tiếng xin lỗi và xóa video. Tuy nhiên, một số khán giả vẫn tiếp tục chỉ trích Jin.

Tờ The Korea Times nhận định thông qua sự việc này, có thể thấy người hâm mộ Kpop, đặc biệt khán giả Hàn Quốc, rất nhạy cảm về đời sống tình cảm của các ngôi sao.

Ông Lee Gyu Tag, Phó giáo sư của Viện Nghiên cứu Văn hóa, Đại học George Mason Hàn Quốc cho biết: “Người hâm mộ Kpop có xu hướng bảo vệ, ủng hộ thần tượng giống cha mẹ của họ. Tuy nhiên, người hâm mộ chỉ muốn các ngôi sao chú tâm vào sự nghiệp thay vì dành thời gian cho những việc khác, chẳng hạn hẹn hò”.

Ông Lee đưa ra một số lý do để lý giải cho sự nhạy cảm của người hâm mộ. Theo đó, họ xem nghệ sĩ như hình mẫu người yêu, và lo sợ việc hẹn hò khiến thần tượng khó thành công trong sự nghiệp.

“Một số khán giả dường như có tình cảm đặc biệt với thần tượng. Họ coi thần tượng là đối tượng hẹn hò lý tưởng. Ngoài ra, lý do khác khiến người hâm mộ phản ứng thái quá với chuyện này là họ sợ độ nổi tiếng của thần tượng giảm sút trước tình hình cạnh tranh khốc liệt của ngành giải trí”, ông Lee Gyu Tag giải thích.

Ông Lee cho biết danh tiếng của một số thần tượng bị suy giảm sau khi tin đồn hẹn hò nổ ra, đặc biệt những ngôi sao mới nổi, chưa có fandom vững chắc.

“Trong những năm 1990 - thời kỳ đỉnh cao của các nhóm nhạc Kpop thế hệ đầu - phần lớn người hâm mộ không thể chấp nhận chuyện nam ca sĩ Moon Hee Joon (H.O.T) hẹn hò nữ ca sĩ Kan Mi Youn (Baby V.O.X). Một số người thậm chí đã gửi dao cắt và những lá thư viết bằng máu cho Mi Youn”, ông Lee trả lời The Korea Times.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Lee Gyu Tag nhận thấy thái độ của khán giả có phần cởi mở hơn với chuyện hẹn hò của các nghệ sĩ gạo cội. Chẳng hạn khi nam diễn viên Lee Jong Suk công khai hẹn hò IU, nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng cặp đôi thay vì ngăn cản.

Ông Lee chia sẻ: “Người hâm mộ ngày nay đã cởi mở hơn với những nghệ sĩ hàng đầu. Họ không còn chỉ trích đối tượng hẹn hò của thần tượng như ngày xưa. Trong tương lai, người hâm mộ có lẽ sẽ không yêu cầu các ngôi sao Kpop ưu tiên sự nghiệp một cách thái quá".

