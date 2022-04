Bi kịch tình yêu đồng tính của hai phù thủy quyền năng

“Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” đã đưa lên màn ảnh hồi kết câu chuyện tình giữa hai phù thủy quyền năng. Trong quá khứ, cả hai người đã có một mùa hè đáng nhớ.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ nhiều tình tiết quan trọng của bộ phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Ngay trong cảnh mở đầu Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, Albus Dumbledore (Jude Law) đã hẹn gặp Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) với hy vọng thuyết phục gã phù thủy hắc ám hồi tâm chuyển ý. Nhưng sự cố chấp của Grindelwald đã khiến vị phù thủy phải bất lực thốt lên "Vì ngày đó tôi đã yêu anh".

Câu thoại giản đơn, nhưng lại là thứ người hâm mộ vũ trụ Harry Potter dành nhiều năm chờ đợi. Nó chắp nối các sự kiện liên quan đến cuộc đối đầu của Dumbledore và Grindelwald được kể rời rạc xuyên suốt nhiều thập kỷ thành một mạch thống nhất, cũng như rọi ánh sáng mới lên quan hệ giữa hai phù thủy quyền năng.

Ngày đầu gặp gỡ

Albus Dumbledore gặp gỡ Gellert Grindelwald khi vừa bước qua tuổi mới lớn.

Dựa trên các tình tiết trong Harry Potter and the Deathly Hallows, Albus Dumbledore chính thức gặp gỡ Gellert Grindelwald tại Godric's Hollow vào năm 1899 khi cả hai đều ở vào độ tuổi mười chín, đôi mươi. Khi này, Gellert vừa chuyển tới sống cùng một người bà con, còn Albus nhận trách nhiệm chăm sóc cho hai em sau khi cha bị tống vào ngục và mẹ qua đời.

Mùa hè 1899, Albus Dumbledore vừa tốt nghiệp Hogwarts nhưng nội tâm không ngừng dậy sóng. Cuộc gặp gỡ và tình bạn với Gellert Grindelwald chính là cứu cánh cho vị phù thủy, giúp anh vượt qua những ngày đen tối. Họ đều là những thiên tài lạc lõng, ấp ủ hoài bão lớn lao nhưng chưa tìm được chỗ đứng trong thế giới phù thủy. Niềm say mê của Grindelwald dành cho các món Bảo bối Tử thần đã ít nhiều ảnh hưởng tới Dumbledore. Quan hệ giữa hai thanh niên cũng nhanh chóng tiến đến bước ngoặt lớn.

Tình cảm nảy sinh

Quá khứ của hai đại phù thủy được hé lộ lần đầu tiên trên màn ảnh thông qua chiếc Gương Ảo ảnh.

Việc Dumbledore và Grindelwald nảy sinh quan hệ lãng mạn trong mùa hè năm 1899 từng được J.K. Rowling xác nhận vào năm 2007. Chia sẻ với người hâm mộ, nữ văn sĩ khẳng định cả hai không chỉ đồng điệu về tâm hồn mà còn từng gần gũi về xác thịt. Tuy nhiên, sau chia sẻ của bà, câu chuyện về hai đại phù thủy đã bị bỏ ngỏ trong thương hiệu điện ảnh Harry Potter lẫn phần phim mở màn loạt Fantastic Beasts.

Phải tới Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018), chủ đề này mới được nhắc lại qua chi tiết thầy Dumbledore chia sẻ mình và gã phù thủy hắc ám “thân thiết hơn huynh đệ”. Trong cảnh Dumbledore đứng trước Gương Ảo ảnh, hình bóng anh khao khát được gặp hiện lên lại chính là Grindelwald. Vị giáo sư Hogwarts cũng luôn giữ bên mình chiếc lọ chứa máu mình và người tri kỷ - một phần của lời thề chung thủy giữa hai đại phù thủy.

Niềm say mê Bảo bối Tử thần

Mads Mikkelsen thay thế Johnny Depp thủ vai Grindelwald trong phần phim mới.

Theo chính truyện Harry Potter, từ thời niên thiếu, Gellert đã say mê các Bảo bối Tử thần, dẫn đến kết cục bị đuổi học vì thực hiện hắc thuật. Gã chuyển đến sống tại Godric's Hollow cũng vì theo đuổi cuộc truy lùng ba món bảo vật. Tại đây, định mệnh trớ trêu đã đưa đẩy Grindelwald gặp Albus Dumbledore, một chàng thanh niên có thừa tài năng nhưng đang thiếu vắng động lực sống.

Sự say mê của Grindelwald dành cho Bảo bối Tử thần đã truyền sang Albus Dumbledore, khiến vị phù thủy trẻ với tương lai hứa hẹn cũng bắt tay tìm hiểu về các bảo vật. Cụ thể, Albus tò mò về quyền năng bất khả chiến bại mà chủ nhân chân chính của cái chết, hay người sở hữu ba Bảo bối Tử thần, nắm giữ. Trong khi Grindelwald tiến hành cuộc tìm kiếm với hy vọng viết nên một tương lai mới, niềm say mê của Dumbledore lại chỉ gói gọn trong ba món bảo vật.

Mối ràng buộc tình cảm giữa hai phù thủy

Albus và Gellert bị ràng buộc với nhau bằng một lời thề máu.

Lời thề máu giữa Grindelwald và Dumbledore được hai phù thủy tạo ra vào mùa hè 1899, khi tình yêu giữa họ đang vào hồi nồng cháy. Ở The Crimes of Grindelwald, Dumbledore tiết lộ món đồ thể hiện thiện chí không bao giờ muốn làm bị thương đối phương của hai người. Nói cách khác, lời thề giống như một hiệp ước đình chiến, ngăn Dumbledore tiêu diệt Grindelwald và ngược lại. Bất kỳ người nào mảy may nghĩ đến việc chống lại kẻ kia, lời thề máu sẽ có cách khiến họ trả giá.

Sau khi lời thề máu được tạo ra, cả hai bắt tay vào xây dựng kế hoạch cải tổ toàn diện thế giới phù thủy. Kế thừa ý niệm từ chủ nhân chân chính của cái chết, Grindelwald đặt mục tiêu tìm kiếm sự bất tử với hy vọng dùng nó làm điểm tựa bành trướng sức mạnh của thế giới phù thủy. Lợi dụng la bàn đạo đức “hy sinh vì đại cục” của Dumbledore, Grindelwald đã thành công che giấu âm mưu bá chủ thiên hạ bằng cách vẽ ra cho người tình một viễn cảnh tương lai dài lâu tốt đẹp.

Rạn vỡ

Ariana Dumbledore là một Obscurial. Cô bé không thể kiểm soát được phép thuật của mình và dần bị bóng tối xâm chiếm.

Cũng trong mùa hè định mệnh, tình yêu chớm nở giữa Gellert và Albus đã trải qua thử thách lớn lao. Hai phù thủy muốn cùng nhau trốn khỏi Godric's Hollow để tiến hành đại sự. Tuy nhiên, dự định này đã bị em trai Albus, Aberforth Dumbledore nhận ra. Aberforth kịch liệt phản đối ý tưởng này, khiến hai anh em nảy sinh tranh cãi.

Trong cái ngày định mệnh khi ngôn từ trở nên bất lực, Albus, Aberforth và Grindelwald đã chĩa đũa phép vào nhau. Bi kịch một lần nữa giáng xuống nhà Dumbledore khi em gái họ, Ariana Dumbledore vô tình xuất hiện giữa trận chiến và thiệt mạng. Không ai biết câu thần chú đã giết chết Ariana xuất phát từ đũa phép của người nào, nhưng nó đã khiến phần đời còn lại của Albus và Aberforth chìm trong giày vò tội lỗi.

Sau vụ ngộ sát, Grindelwald đã bỏ trốn và tự mình tiếp tục tìm kiếm Bảo bối Tử thần. Sau khi trộm được cây đũa phép Cơm nguội từ nghệ nhân Mykew Gregorovitch, Grindelwald tiếp tục theo đuổi hắc thuật như những gì khán giả đã biết trong hai phần đầu của loạt Fantastic Beasts. Albus Dumbledore trở lại Hogwarts để dạy học, nhưng không bao giờ quên được người tình xưa.

Định mệnh của hai phù thủy

Cả Grindelwald và Dumbledore đều lần lượt bỏ mạng dưới tay Voldemort và tay chân của gã.

Trong bộ tiểu thuyết Harry Potter, Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald đã có trận so tài lịch sử vào năm 1945. Diễn biến ở nguyên tác cũng tiết lộ hai đại phù thủy không gặp lại nhau trong suốt 50 năm kể từ mùa hè ở Godric's Hollow. Vào năm 1927, thầy Dumbledore đã tìm được cách phá hủy lời thề máu giữa hai người, đặt dấu chấm hết cho chuyện tình ngang trái.

Việc Dumbledore hạ gục Grindelwald đã khép lại cuộc chiến tranh trong thế giới phù thủy, nhưng cũng khiến ông phải chịu lời nguyền của cây đũa phép Cơm nguội. Sau khi bại trận, Grindelwald bị nhốt vào nhà tù Nurmengar và ở lại đây cho đến khi bị Chúa tể Voldemort sát hại năm 1998.

Grindelwald đã từ chối tiết lộ cho Voldermort tung tích cây đũa phép Cơm nguội - lúc này đang được Dumbledore nắm giữ. Việc Grindelwald thà chết không khai khiến khán giả đặt giả thuyết cho tới cuối đời, đâu đó trong trái tim và khối óc gã phù thủy quyền năng nhất đầu thế kỷ XX vẫn còn hình bóng Albus Dumbledore.

Kết thúc Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, khán giả thấy lời nguyền máu đã bị phá hủy, giải phóng cho Albus và Gellert khỏi quá khứ ngọt ngào nhưng cũng nhiều đau thương. Theo kế hoạch, Warner Bros. sẽ sản xuất thêm hai phần hậu truyện cho loạt Fantastic Beasts. Với những diễn biến vừa qua, có thể thấy hai phần phim sắp tới sẽ xoay quanh trận chiến một mất một còn giữa hai đại phù thủy với đích đến là năm 1945.