Bi kịch của tài tử tăng 270 kg để đóng phim

Brendan Fraser là tài tử điển trai được săn đón vào thập niên 1990. Song, những rắc rối trong chuyện tình cảm, biến cố cuộc đời khiến anh trượt dài trong sự nghiệp.

Ngày 20/6, theo Express, tại buổi ra mắt phim No Sudden Move ở Liên hoan phim Tribeca ở New York, Mỹ, Brendan Fraser gây chú ý vì ngoại hình tròn trịa, to lớn.

Theo tiết lộ của nam diễn viên, anh đang cố gắng đạt cột mốc 272 kg để đảm nhận vai giáo viên dạy tiếng Anh bị béo phì trong bộ phim mang tên The Whale.

Ngoại hình mới của Brendan Fraser khiến nhiều người bất ngờ. Trên thực tế nam diễn viên tăng cân, sống khép kín nhiều năm nay. Người hâm mộ tiếc nuối hình ảnh Brendan Fraser tráng kiện, lãng tử trong các bộ phim, nhất là Xác ướp Ai Cập.

Sự nghiệp thăng hoa thập niên 1990

Theo News, Brendan James Fraser sinh ra trong gia đình có ba anh trai. Anh thông thạo tiếng Anh, Pháp vì sống ở nhiều quốc gia, trước khi định cư hoàn toàn ở Mỹ. Trang tin cho biết việc di chuyển nhiều nơi giúp anh trau dồi kỹ năng sống, mang đến sự tinh tế trong các bộ phim.

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1990, Fraser đến New York theo đuổi diễn xuất. Vẻ ngoài đậm chất tài tử với đôi mắt to, ngoại hình vạm vỡ, anh nhanh chóng nhận được các vai diễn.

Những năm 1990, Brendan James Fraser là cái tên được Hollywood săn đón. Tài tử người Mỹ gốc Canada xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng, nhất là vai Rick O'Connell trong loạt phim Xác ướp Ai Cập (1999, 2000, 2001).

Thế mạnh ngoại hình giúp Brendan Fraser thành công ở Hollywood thập niên 1990.

Theo Guardian, Xác ướp Ai Cập là series pha trộn sự hài hước, phiêu lưu và kinh dị, thích hợp cho những người muốn xem để giải trí. Trong phần đầu tiên, bộ phim thu được 416 triệu USD so với kinh phí 80 triệu USD . Đây được xem là thành công đáng kể về mặt doanh thu.

Ngoài ra, anh còn đóng nhiều bộ phim hài, giả tưởng, trong đó có Encino Man (1992), George of the Jungle (1997), Bedazzled (2000) , Looney Tunes: Back in Action (2003) và Journey to the Center of the Earth (2008)...

Với gương mặt, phong cách mạnh mẽ đậm chất tài tử thập niên 1990, Brendan James Fraser được tin tưởng giao đóng vai chính trong các phim chính kịch, trong đó có Gods and Monsters (1998), The Quiet American (2002) và Crash (2004).

Theo News, Fraser đẹp trai, nghiêm túc nhưng dễ gần và có vẻ ngoài khác biệt. Vì vậy, anh nhanh chóng ghi điểm và trở thành ngôi sao ở Hollywood. Không có gì ngạc nhiên khi anh thường xuyên xuất hiện trong danh sách tài tử điển trai, nhất là tạo hình trong Encino Man và George of the Jungle.

“Nếu nghĩ rằng Alexander Skarsgard quá điển trai khi xuất hiện trong The Legend of Tarzan, vậy là bạn chưa xem George of the Jungle”, News bình luận về vẻ điển trai của Fraser.

Trong cuộc phỏng vấn với Index, Rachel Weisz - bạn diễn của nam diễn viên trong Xác ướp Ai Cập - không ngừng khen ngợi vẻ điển trai, hình thể cơ bắp của Fraser.

Suy sụp

Vốn là diễn viên đang lên, sự nghiệp của tài tử sinh năm 1968 bỗng chững lại vào nửa cuối những năm 2000. Thời điểm đó, không ai biết lý do thực sự cho sự sụp đổ của ngôi sao một thời.

Mãi đến tháng 2/2018, Brendan James Fraser tuyên bố anh vào danh sách đen của Hollywood sau khi bị Philip Berk - chủ tịch Hiệp Hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA), cựu chủ tịch Quả cầu Vàng - quấy rối tình dục.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, Fraser nói sự việc xảy ra từ năm 2003. Sau khi họ gặp gỡ, bắt tay làm quen tại một khách sạn ở California, Berk thực hiện hành vi quấy rối với nam diễn viên.

“Bàn tay trái của anh ấy đưa xuống vùng mông tôi và di chuyển xung quanh. Tôi như phát ốm. Tôi cảm thấy mình bị xâm hại. Tôi bỗng cảm thấy mình như đứa trẻ và chỉ muốn khóc”, sao phim George of the Jungle nói.

Sự sụp đổ của Brendan Fraser khiến nhiều người tiếc nuối.

Nam diễn viên cho biết thời điểm đó anh chỉ biết lao khỏi khách sạn, không kể với ai ngoài vợ. Anh bị sang chấn tâm lý trong thời gian dài. Đôi lúc, nam diễn viên muốn công khai sự việc nhưng không dám, chỉ biết im lặng suốt thời gian dài.

Quản lý của Fraser từng yêu cầu Philip Berk đưa ra lời xin lỗi chính thức. Tuy nhiên, cựu chủ tịch giải Quả cầu Vàng trả lời với thái độ thách thức: “Lời xin lỗi của tôi không phải thừa nhận hành vi sai trái. Nếu tôi làm điều gì khiến Fraser khó chịu, đó không phải ý định của tôi”.

“Tôi bị trầm cảm suốt nhiều năm. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn sợ hãi. Tôi nghĩ đã đến lúc công khai chuyện này sau nhiều năm giấu giếm”, tài tử Mỹ nói.

Brendan Fraser cho biết anh hiểu cảm giác của Rose McGowan, Ashley Judd, Mira Sorvino - những sao nữ từng bị quấy rối tình dục. Anh nhận thấy đây là những người phụ nữ can đảm khi dám lên tiếng tố cáo tội phạm tình dục ở Hollywood.

Sau lời chia sẻ của Fraser với tạp chí GQ, nhiều người hiểu lý do anh vắng bóng suốt thời gian dài. Tuy nhiên, Berk phủ nhận việc HFPA trả đũa Fraser sau khi bị nam diễn viên tố cáo tấn công tình dục, đụng chạm thể xác.

“Sự nghiệp của anh ấy sa sút không hề liên quan đến chúng tôi”, Philip Berk khẳng định.

Trở lại sau nhiều biến cố

Sau những sự việc liên quan đến chuyện bị lạm dụng tình dục, Fraser trải qua quãng thời gian khó khăn vì bệnh tật. Trong bảy năm, anh thường xuyên ra vào viện để phẫu thuật vì tai nạn trên phim trường. Fraser khẳng định vai diễn trong Xác ướp Ai Cập khiến anh gặp nhiều tổn thương.

Brendan Fraser tăng nhiều cân trong ngày trở lại.

Chuyện tình cảm cũng là lý do khiến tài tử Mỹ suy sụp. Năm 2007, anh chia tay với vợ cũ Afton Smith. Sau khi hoàn tất ly hôn, nam diễn viên được tòa yêu cầu cấp dưỡng cho việc nuôi ba người con, theo People.

Đến năm 2013, anh cầu cứu, yêu cầu tòa án giảm số tiền cấp dưỡng. Anh không đủ khả năng chi 1,2 triệu USD /năm cho ba người con. Fraser thừa nhận bản thân thất nghiệp, thậm chí khó nuôi sống bản thân.

Sau khi lên tiếng bị vào danh sách đen của Hollywood, Brendan Fraser dần được đón nhận trở lại. Năm 2016, anh đóng vai John Gunther trong loạt phim ăn khách The Affair (2016).

Sau đó, tài tử Mỹ xuất hiện trong phim truyền hình Trust (2018), phim kinh dị chính trị Condor (2018). Anh cũng đảm nhận vai chính trong loạt phim hành động - hài Doom Patrol của DC. Trong phim, anh đóng vai Cliff Steele AKA Robotman.

Trong năm nay, với nỗ lực tìm lại hào quang ở Hollywood, ngôi sao sinh năm 1968 chấp nhận tăng gần 300 kg để đóng phim của đạo diễn Darren Aronofsky.

Tài tử Xác ướp Ai Cập sẽ trở lại với bộ phim The Whale - tác phẩm kể về người đàn ông đồng tính, sống ẩn dật và cố gắng giải hòa với con gái, trong khi sức khỏe dần xấu đi.

Sau nhiều năm, dù chứng kiến ngoại hình của Brendan Fraser có nhiều thay đổi, người hâm mộ vẫn mong đợi sự trở lại của tài tử nổi tiếng một thời. “Là thanh niên lớn lên trong thập niên 90, tôi yêu mến Brendan. Tôi hy vọng anh ấy khỏe mạnh và hạnh phúc”, một tài khoản viết.