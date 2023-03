Bi kịch của hai cô gái yêu cùng một người

"Soul Mate" là một bản chuyển thể điện ảnh thành công khi đào sâu mối quan hệ đầy ám ảnh giữa hai cô gái trẻ. Tác phẩm được cầm trịch bởi đạo diễn Young-Keun Min.

Genre: Tâm lý, Tình cảm

Director: Young-Keun Min

Cast: Kim Da-mi, Woo-Seok Byeon, Nam Yoon-Su, So-nee Jeon, Kim Soo Hyung,…

Rating: 7/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Do Young-Keun Min đạo diễn, Soul Mate (tựa Việt: Tri kỷ) là phiên bản remake từ Thất Nguyệt và An Sinh, một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm này từng đem lại giải ảnh hậu kép cho bộ đôi Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần. Suốt khoảng thời gian dài, khán giả còn ám ảnh với màn thể hiện đầy bi kịch của bộ đôi này trên màn ảnh nhỏ.

Giữ nguyên tinh thần đó, dự án điện ảnh từ xứ sở kim chi đào sâu câu chuyện buồn giữa đôi bạn thân. Ngay từ khi công bố, phim đã gây chú ý vì sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tài năng như Kim Da Mi, Jeon So Nee hay Byun Woo Seok,...

Bản remake sáng tạo

Soulmate kể câu chuyện về Mi So (Kim Da Mi) và Ha Eun (Jeon So Nee). Họ gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, khi cả hai còn là những nhóc tì trong trường tiểu học. Từ những giây phút đầu tiên, Mi So đã chứng tỏ là một cô bé đầy cá tính, mạnh mẽ, thậm chí bướng bỉnh và thích phá vỡ luật lệ. Trong khi ấy, Ha Eun lại vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng, luôn cố gắng để làm hài lòng người khác.

Hai tính cách trái ngược, cứ như vậy mà dung hòa được với nhau. Họ kết bạn và trở thành tri kỷ từ khi nào không rõ. Hai cô gái đi qua thời ấu thơ vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Sợi dây liên kết giữa bộ đôi tưởng chừng như vĩnh cửu khi họ trao nhau niềm tin vô điều kiện. Thế rồi, tình đầu tuổi thanh xuân ập đến. Đó cũng là lúc vết nứt trong mối quan hệ giữa họ bất ngờ xuất hiện.

Ham Jin Woo khiến tình bạn tri kỷ giữa hai cô gái rạn nứt.

Thành công của phiên bản gốc gây áp lực không nhỏ cho đạo diễn Min Yong Geun. Dẫu vậy, ông vẫn cố gắng đem tới phiên bản này một câu chuyện tương đối khác, đặc biệt ở việc đào sâu cảm xúc cho từng nhân vật. “Khi phát triển bộ phim theo cách riêng, đã có lúc tôi dường như quên đi phiên bản gốc. Có những phần trong bộ phim lần này khá khác biệt so với nguyên tác. Tôi mong muốn phát triển bộ phim một cách thật tự nhiên, không bị ràng buộc với bản gốc”, ông chia sẻ.

Cái riêng của Min Yong Geun nằm ở những tính toán sắp đặt tình tiết. Chuyện phim mở ra dưới dòng hồi tưởng của nữ chính Mi So. Bằng lối kể đặc trưng của điện ảnh, Soul Mate đem lại cảm quan khác biệt so với phiên bản truyền hình. Gói gọn trong 124 phút thời lượng, đạo diễn cho khán giả chứng kiến một mối quan hệ từ hạnh phúc, đau khổ, tan vỡ và cuối cùng là biệt ly.

Tình bạn rạn nứt vì tình yêu

Mi So và Ha Eun vốn là hai cá tính đối lập, từ phong cách sống cho tới sở thích, ước mơ. Mi So ở thành phố nhưng phải về quê vì hoàn cảnh gia đình. Cô bé thường xuyên mâu thuẫn với mẹ, một người dễ nổi nóng và luôn cố gắng kiểm soát con cái. Mi So bộc lộ cá tính từ nhỏ, thích nổi loạn, nhưng thực chất lại tốt bụng, không tính toán.

Cuộc sống của Ha Eun quanh quẩn trong giới hạn “nghe lời cha mẹ”. Đến mức, Ha Eun từ bỏ ước mơ họa sĩ để trở thành giáo viên, dù không hề mong muốn làm nghề gõ đầu trẻ.

Khá nhiều ẩn ý thú vị mà đạo diễn Min Yong Geun cài cắm trong lời thoại bộ phim. Ví như, khi hai cô bé đang tắm chung trong bồn, Mi So đã nói rằng: “Tớ ghét những thứ khó chịu”. Cô thắc mắc vì sao Ha Eun phải mặc áo ngực sớm dù nó không hề dễ chịu. Đáp lại bạn thân, Ha Eun chỉ giải thích rằng đó là lời mẹ dạy. Khi ấy, hai cô bé, mỗi người nằm ở một đầu của chiếc bồn.

Một Mi So cá tính nhưng cô độc và cần người đồng hành, có Ha Eun ở cạnh.

Một Ha Eun hướng nội và nhút nhát, có Mi So luôn sát cánh.

Trái ngược là vậy, định mệnh lại khiến họ trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời nhau.

Đạo diễn xoáy sâu vào mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa hai nhân vật.

Khắc họa tình bạn tri kỷ này, đạo diễn sử dụng những thước phim đầy biểu cảm. Hai cô bé lớn lên trong sự vô tư, yêu đời, được tái hiện bằng màu phim trong trẻo, tươi sáng. Những khung hình của Min Yong Geun trong giai đoạn đầu luôn tràn ngập sắc nắng vàng. Ngay cả khi mưa tới, nụ cười của Mi So và Ha Eun cũng đem lại ấm áp.

Mọi chuyện thay đổi khi chàng trai Ham Jin Woo (Byun Woo Seok) bước vào cuộc đời của cả hai. Rung động tuổi thanh xuân hé nở cũng là lúc giông tố ập tới. Hay nói đúng hơn, ngưỡng tuổi 17, 18 là vật cản khiến họ nhận ra mối quan hệ không thể cứ mãi hòa hoãn. Mỗi người một suy nghĩ khác, nhưng bị cái mác “bạn thân” cản trở, nên không thể thẳng thắn chia sẻ.

Chỉ tới lúc này, Mi So và Ha Eun mới nhận ra rằng dù ở cạnh bên, cả hai đã lạc nhau từ lúc nào. Họ không còn là những cô bé vô lo vô nghĩ. Song hành đã lâu, lại có lúc cả hai không thể nhìn thấu nhau. “Đã lâu rồi tớ không được thấy bóng lưng cậu. Bởi vì cậu luôn ở bên cạnh tớ”, Ha Eun chỉ ngộ ra điều này khi quan hệ giữa họ có dấu hiệu đổ vỡ.

Diễn xuất của cặp nữ chính là điểm sáng

Với kịch bản melodrama vốn là “đặc sản” phim ảnh Hàn Quốc, Soul Mate xoáy sâu vào những biến động dù là nhỏ nhất trong mối quan hệ giữa Mi So và Ha Eun. Giới hạn về thời lượng so với bản truyền hình, dự án của Min Yong Geun phải chắt lọc từng thước phim để khắc họa bức tranh một tình bạn tri kỷ.

Tuy nhiên, việc đạo diễn đãi đằng quá tay khiến phim hơi lê thê trong giai đoạn đầu. Càng về sau, nhịp phim được đẩy nhanh hơn, với việc sử dụng nhiều twist hơn. Nhưng, việc kết hợp lối kể phi tuyến tính vô tình khiến kết phim bị rối. Chưa kể, "Catharsis" vẫn là một yếu tố thường xuyên bị lạm dụng trong kịch bản Soul Mate, cũng như đại đa số phim drama của xứ sở kim chi. Nó giúp tình tiết phim trở nên sướt mướt, dễ tạo đồng cảm nhưng nếu lố sẽ phản tác dụng.

Kim Da Mi có một vai diễn nội tâm ấn tượng.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận diễn xuất của cặp đôi nữ chính, đặc biệt là “chemistry” mà họ tạo được trong phim.

“Điên nữ” Itaewon Class, Kim Da Mi, có một màn trình diễn khá ấn tượng. Mi So không phải một vai diễn quá khó, bởi đây là tuýp nhân vật mà cô đã nhẵn mặt. Tuy nhiên, công bằng mà nói, diễn xuất của Da Mi tiến bộ hơn nhiều so với các phim trước đó, giàu cảm xúc nhưng tinh tế hơn, biết cách tiết chế và bùng nổ đúng lúc.

Bạn diễn của cô, “nàng thơ” Jeon So Nee, cũng hoàn thành tốt vai trò của mình - một Ha Eun xinh xắn, an toàn và đầy tâm sự. Trong cô luôn tràn ngập một khao khát tự do. Vì vậy, Ha Eun có chút “ghen tị” với Mi So ngay từ khi còn nhỏ.

Mối quan hệ gắn bó của bộ đôi khó có thể chỉ dùng hai tiếng “bạn bè” để mô tả một cách trọn vẹn. Mỗi lần hội ngộ rồi chia ly, tình cảm giữa họ lại có những bước ngoặt mới.

Đây cũng chính là điểm đắt giá trong bộ phim. Bởi, nó dễ khiến người xem nở nụ cười, nhưng rồi cũng khiến họ mau rơi nước mắt.