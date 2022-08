Bi kịch của con dâu người quản lý quyền lực nhất showbiz Trung Quốc

Tôn Di từng là nữ diễn viên 9X triển vọng của showbiz Trung Quốc trước khi kết hôn với Đổng Tử Kiện. Sau khi lập gia đình, cô không được lòng nhà chồng.

Ngày 8/8, Sina đưa tin Tôn Di và Đổng Tử Kiện thông báo ly hôn sau 5 năm chung sống. Họ cho biết kết thúc mối quan hệ vợ chồng trong hòa bình, cùng nuôi dưỡng con gái và không tranh chấp tài sản. Hai nghệ sĩ không chia sẻ nguyên nhân tan vỡ.

Tôn Di và Đổng Tử Kiện chia tay được đánh giá vụ đổ vỡ bất ngờ trong showbiz Hoa ngữ. Trước đó, họ không cho thấy bất kỳ dấu hiệu rạn nứt hôn nhân rõ ràng nào.

Bị nhà chồng ghẻ lạnh

Tôn Di và Đổng Tử Kiện công khai hẹn hò năm 2016. Đến tháng 5/2017, họ kết hôn. 4 tháng sau, cả hai đón con gái đầu lòng. Quá trình yêu và cưới vội vã của Tôn Di và Đổng Tử Kiện từng gây bàn tán trong dư luận Trung Quốc. Tôn Di là mỹ nhân 9X làm mẹ sớm nhất showbiz. Nữ diễn viên kết hôn và sinh con ở tuổi 24.

Theo Sina, Tôn Di và Đổng Tử Kiện lần đầu gặp nhau tại Liên hoan phim Tokyo năm 2015. Nam diễn viên phải lòng người đẹp Mị Nguyệt truyện từ cái nhìn đầu tiên dù chỉ lướt ngang nhau tại sự kiện. Sau khi trở về Trung Quốc, Đổng Tử Kiện thông qua bạn bè gặp gỡ Tôn Di.

Cuộc hôn nhân của Tôn Di - Đổng Tử Kiện vấp phải sự phản đối của bà Vương Kinh Hoa. Ảnh: Sina.

Toutiao cho biết mối quan hệ tình cảm của Tôn Di và Đổng Tử Kiện không được Vương Kinh Hoa - mẹ nam diễn viên - ủng hộ. Bà từng đưa ra con số hàng trăm triệu NDT để ép Tôn Di rời xa Đổng Tử Kiện, nhưng cô không đồng ý. Sau đó, người đẹp sinh năm 1993 có thai. Vì vậy, Vương Kinh Hoa đành đồng ý để Đổng Tử Kiện đăng ký kết hôn với Tôn Di.

Trên truyền thông, nói về nguyên nhân không tổ chức đám cưới, Tôn Di nghẹn ngào chia sẻ sự kiện kết hôn khi độ tuổi còn rất trẻ của họ từng phá lệ và trở thành tâm điểm tranh cãi của showbiz vào năm 2017. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng truyền thông, Tôn Di và Đổng Tử Kiện buộc phải hoãn đám cưới.

Lời giải thích này của Tôn Di bị đánh giá gượng gạo. Theo Toutiao, mấu chốt của việc nữ diễn viên không có cuộc hôn nhân trọn vẹn đến từ Vương Kinh Hoa. Bà không chấp nhận cô là con dâu vì hai gia đình không môn đăng hộ đối.

Tôn Di xuất thân trong gia đình lao động phổ thông ở Tế An, Cát Lâm (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tôn Di dấn thân vào showbiz để tìm cơ hội đổi đời nhờ nhan sắc. Cô làm người mẫu ảnh trước khi có cơ hội đóng phim.

Trong khi Đổng Tử Kiện được mệnh danh là "Thái tử Kinh Khuyên" khi có mẹ Vương Kinh Hoa là nhân vật quyền lực ở showbiz Trung Quốc. Vương Kinh Hoa là "Đệ nhất quản lý" tại ngành giải trí xứ tỷ dân, từng gây dựng danh tiếng cho Trần Đạo Minh, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Châu Tấn.

Vì vậy, Đổng Tử Kiện được một tay mẹ Vương Kinh Hoa bồi dưỡng từ bé. Năm 20 tuổi, anh giành giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Thượng Hải với Thanh xuân phái. Năm 25 tuổi, Đổng Tử Kiện đứng tên 9 công ty và sở hữu hàng chục chiếc xe sang.

Gia đình bình thường, trình độ học vấn cấp 3 và quá khứ từng chụp ảnh thời trang mát mẻ khiến Tôn Di không được lòng mẹ chồng. Vì vậy, dù con đầu lòng đã đến tuổi đi học, nữ diễn viên 29 tuổi vẫn không có một đám cưới với Đổng Tử Kiện.

Theo Toutiao, Vương Kinh Hoa chỉ thừa nhận con dâu họ Tôn trên giấy tờ. Với bà, tổ chức hôn lễ cho con trai là hành động gián tiếp chấp nhận Tôn Di là thành viên của gia đình họ Vương.

Trước khi đổ vỡ hôn nhân với Đổng Tử Kiện, trên chương trình See You Again 2021, Tôn Di chia sẻ áp lực sinh con nối dõi. Cô cho biết liên tục bị gia đình thúc ép sớm mang thai con thứ 2. Điều này khiến Tôn Di căng thẳng.

"Tôi bị chứng khó sinh. Con gái tròn 5 tháng tuổi đã phải theo mẹ đến phim trường. Chưa kể việc mang thai khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, kế hoạch dự tính thực hiện thời thanh xuân. Điều này khiến tôi gặp trở ngại tâm lý cho lần mang thai tiếp theo", Tôn Di khóc và chia sẻ khó khăn.

Không chỉ sức ép sinh con từ gia đình, Tôn Di còn bị dư luận định kiến kết hôn vì lợi ích, dựa hơi nhà chồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết chưa từng cậy nhờ quyền thế của mẹ chồng để nhận dự án trong ngành giải trí. Công việc của cô sau khi kết hôn đều do người đại diện vất vả đàm phán lấy về. Nữ diễn viên khẳng định yêu Đổng Tử Kiện thật lòng, không mưu tính lợi danh từ hôn nhân.

Sự nghiệp sa sút sau hôn nhân

Theo Sina, việc kết hôn sớm khiến Tôn Di đánh mất cơ hội trở thành hoa đán 9X hàng đầu showbiz. So với nhiều tên tuổi cùng lứa, cô mờ nhạt trong thị trường giải trí rộng lớn dù có cả tài năng lẫn nhan sắc.

Tôn Di bước chân vào ngành giải trí từ năm 2013 với vai trò người mẫu. Năm 2015, cô rẽ hướng sang đóng phim với tác phẩm đầu tay Hoan - Ái của đạo diễn Hoàng Nghiêu.

Vai diễn Hồ Nhã Tiệp giúp Tôn Di nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Thượng Hải lần thứ 19, Nữ diễn viên mới của năm tại Diễn đàn Phim ảnh Thanh niên Hoa ngữ lần thứ 11.

Tôn Di từng gây tiếng vang ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Ảnh: Sohu.

Sau đó, Tôn Di gây ấn tượng với phim điện ảnh Thời thanh xuân của tôi. Tại LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 28, cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

3 giải thưởng lớn cho một người đẹp tay ngang đóng phim biến Tôn Di trở thành hiện tượng của showbiz Trung Quốc. Năm 2015 được xem là giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên trẻ.

Sau thành công với hai dự án điện ảnh, Tôn Di thử sức với mảng truyền hình. Cô được chú ý với Mị Nguyệt truyện, Ban Thục truyền kỳ. Tên tuổi Tôn Di bùng nổ khi dòng phim ngôn tình bi thương được ưa chuộng tại xử tỷ dân vào năm 2016.

Cô từng phá đảo rating truyền hình với loạt tác phẩm Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, Bởi vì được gặp em, 15 năm chờ đợi chim di trú.

Nét đẹp mong manh, đôi mắt trong trẻo và thuần khiết của Tôn Di trong những dự án tình cảm bi thương nhận được sự yêu thích từ khán giả. Cô được xem là "mỹ nhân phim bi" của Trung Quốc.

Theo Sina, sau khi lập gia đình, nữ nghệ sĩ vẫn chăm chỉ đóng phim, nhưng việc tài nguyên hạn chế, không có dự án nổi bật khiến tên tuổi Tôn Di ngụp lặn trong showbiz Hoa ngữ.

Sohu cho rằng ly hôn ở tuổi 29 đồng nghĩa với việc Tôn Di phải gây dựng danh tiếng lại từ đầu bởi hình ảnh trước nay của cô gắn với Đổng Tử Kiện và con dâu nhà Vương Kinh Hoa.