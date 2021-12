Bị khóa tài khoản Instagram vì dùng tên 'metaverse'

Một nhà thiết kế tại Australia bị khóa tài khoản tên "metaverse" trên Instagram sau khi công ty Facebook đổi tên thành Meta.

Chia sẻ với New York Times, Thea-Mai Baumann cho biết cô tạo tài khoản Instagram tên @metaverse vào năm 2012 sau khi thành lập Metaverse Makeovers, công ty chuyên phát triển công nghệ thực tế tăng cường (AR) có trụ sở tại Australia.

Có chưa đến 1.000 lượt theo dõi, tài khoản @metaverse của Baumann hoạt động bình thường cho đến cuối tháng 10. Đó là thời điểm Facebook đổi tên công ty thành Meta, chuyển hướng tập trung sang vũ trụ ảo (metaverse).

Baumann với tờ giấy chứng minh cô là chủ tài khoản Instagram @metaverse. Ảnh: New York Times.

Sau khi công ty Facebook đổi tên, Baumann nhận được nhiều tin nhắn đề nghị mua lại tên tài khoản Instagram của cô với bình luận "Bạn đã là triệu phú". Trong khi đó, một người khác gửi lời nhắn "Facebook sẽ không mua (tên tài khoản) đâu, họ sẽ lấy nó luôn".

Điều đó đã xảy ra vào ngày 2/11. Khi đăng nhập, Baumann phát hiện tài khoản Instagram @metaverse bị khóa với thông báo "Tài khoản của bạn bị chặn do giả danh người khác". Dù đã xác minh danh tính với Instagram, Baumann vẫn không nhận được phản hồi sau nhiều tuần, kể cả làm việc với luật sư sở hữu trí tuệ cũng không giúp ích nhiều.

"Tài khoản này gắn với cuộc sống và công việc của tôi trong suốt một thập kỳ. Tôi không muốn những đóng góp của mình cho metaverse bị xóa sổ khỏi Internet", Baumann nói.

Theo New York Times, Baumann thành lập Metaverse Makeovers vào năm 2012. Ứng dụng của công ty có thể hiện ảnh 3D khi đưa camera điện thoại gần mẫu móng tay do đội ngũ của Baumann thiết kế. Những trải nghiệm này xuất hiện trước khi Pokémon Go, bộ lọc trên Snapchat hay Instagram ra đời.

Tuy nhận thấy tiềm năng mở rộng AR sang quần áo và phụ kiện, Baumann không đủ kinh phí đầu tư nên quay lại công việc thiết kế vào năm 2017. Đó cũng là lúc các hãng công nghệ lớn đầu tư vào AR, xa hơn là metaverse.

Tài khoản của Baumann bị khóa sau khi công ty Facebook đổi tên thành Meta. Ảnh: New York Times.

Khi công bố tập trung phát triển metaverse, nhiều người đã lo ngại Facebook sẽ mang sự độc quyền lên thế giới ảo. Ngoài ra, chính sách và thuật toán không rõ ràng cũng có thể ảnh hưởng đến người dùng các nền tảng cũ.

"Về cơ bản, Facebook có toàn quyền quyết định số phận tên tài khoản Instagram của người dùng, một số lý do chính đáng như đặt tên xúc phạm hoặc mạo danh người khác.

Tuy nhiên, trường hợp tài khoản @metaverse cho thấy quyền lực của Facebook còn lớn hơn thế", Rebecca Giblin, Giám đốc Viện Nghiên cứu Sở hữu Trí tuệ Australia tại Đại học Melbourne cho rằng thông qua chính sách của Facebook, người dùng gần như "không có quyền hạn gì".

Ngày 2/12, phát ngôn viên Instagram cho biết tài khoản của Baumann bị khóa do sai sót và sẽ sớm khôi phục. "Chúng tôi rất tiếc vì sự cố", người này nói.

Mẫu móng tay do công ty Metaverse Makeovers của Baumann thiết kế. Ảnh: New York Times.

2 ngày sau, tài khoản của Baumann được mở khóa. Dù vậy, đại diện Facebook không giải thích tại sao khóa tài khoản do mạo danh hoặc mạo danh ai. Câu hỏi về việc chặn tài khoản do liên quan đến động thái đổi tên công ty cũng không được trả lời.

Sau khi được mở tài khoản, Baumann có kế hoạch lồng ghép câu chuyện vào dự án nghệ thuật P∞st_Lyfe nói về cái chết trong metaverse. Cô cũng bày tỏ mong muốn giúp metaverse trở thành không gian tích cực cho mọi người.