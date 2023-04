Bị Harvard, MIT từ chối dù từng viết sách, điểm SAT top 1% thế giới

Hamza E. Alsamraee đã xuất bản hai cuốn sách, tham gia kỳ thi Olympic Hóa học cấp quốc gia, GPA 4.2 nhưng vẫn bị nhiều đại học ưu tú từ chối.

Đại học Harvard từ chối nam sinh Ả Rập dù có thành tích "khủng". Ảnh: Bluerock Design.

Limmy là người thường đăng các video đánh giá hồ sơ đại học do các học sinh gửi về. Mới đây, Limmy làm video để nói về một trường hợp mà anh cho là "điên rồ nhất" từng thấy trong cuộc đời.

Cụ thể, trong một email gửi cho Limmy, nam sinh người Ả Rập tên là Hamza E. Alsamraee cho biết em đạt điểm SAT 1560/1600, GPA 4.2 và là tác giả của hai cuốn sách bán được hơn 10.000 bản với doanh thu khoảng 300.000 USD , Next Shark dẫn lại thông tin từ video của Limmy.

Một trong số hai cuốn sách nam sinh xuất bản là sách về vật lý và hóa học có tên là Advanced Calculus Explored: With Applications in Physics, Chemistry, and Beyond.

Câu chuyện của nam sinh Ả Rập được TikToker Limmy chia sẻ lại. Ảnh: Next Shark.

Ngoài ra, em từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu, được trao giải thưởng Strogatz về giao tiếp toán học, đồng thời lọt vào danh sách "20 Under 20" của tổ chức Arab America Foundation vào năm 2020.

Không dừng lại ở đó, Alsamraee thông tin em sở hữu trang dạy toán và vật lý với hơn 200.000 người theo dõi, hai lần vào chung kết Olympic Hóa học cấp quốc gia và giành được nhiều giải thưởng khác về toán và khoa học. Từ năm 17 tuổi, nam sinh đã trở thành thực tập sinh ở công ty đa quốc gia Wolfram Research.

Dù đạt được nhiều thành tích ấn tượng, Alsamraee lại bị Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Yale và Đại học Princeton từ chối. May mắn là em trúng tuyển Đại học Stanford, Đại học New York, Đại học Washington và Học viện Quân sự Mỹ. Hiện, Alsamraee theo học tại Đại học Stanford.

Khi câu chuyện của Alsamraee được chia sẻ lên mạng, nhiều người bất ngờ, bày tỏ thắc mắc vì sao một học sinh có thành tích tốt như vậy lại bị các đại học tốp đầu ở Mỹ từ chối.

Một số người cho rằng có thể các trường từ chối nam sinh để tạo cơ hội cho những học sinh có thành tích kém hơn. Những học sinh có thành tích nổi bật như Alsamraee vẫn có thể thành công dù học ở nơi khác.

"Harvard từ chối nam sinh vì họ cảm thấy rằng cậu ấy không cần đến Harvard và vẫn ổn nếu không học ở đó", một người bình luận.

Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng nam sinh bị từ chối vì là người Ả Rập, đồng thời trích dẫn vụ bê bối tuyển sinh của Đại học Harvard năm 2014 để chứng minh quan điểm của bản thân là đúng. Thậm chí, một người nói rằng Harvard chỉ chấp nhận những sinh viên có gia đình giàu có.

Khi đưa tin về trường hợp của nam sinh người Ả Rập, Next Shark lưu ý rằng những thành tích xuất sắc có thể giúp thí sinh có thêm điểm cộng, nhưng điều đó không có nghĩa là thí sinh sẽ trúng tuyển 100%.

Trong tuyển sinh đại học Mỹ, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển như kết quả học tập, hoạt động ngoại khóa, bài luận, thư giới thiệu, quá trình phỏng vấn... Các trường ưu tú cũng từng tuyên bố ưu tiên thí sinh có đam mê, biết phát triển cá nhân, có năng khiếu xã hội và khả năng tương thích với các giá trị của trường.