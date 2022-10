Bị đe dọa, công chúa kế vị Hà Lan phải quay về cung điện

Công tác an ninh cho Công chúa Catharina-Amalia, người thừa kế ngai vàng Hà Lan, đã được thắt chặt do những lo ngại cô có thể trở thành mục tiêu bắt cóc của các băng nhóm tội phạm.

Công chúa Hà Lan Catharina-Amalia. Ảnh: RVD.

"Con tôi không thể rời khỏi nhà", Hoàng hậu Hà Lan Maxima nói trong chuyến thăm Thụy Điển cùng chồng, Vua Willem-Alexander vào hôm 13/10.

Catharina-Amalia, 18 tuổi, là người thừa kế ngai vàng của Hà Lan. Cô bắt đầu theo học tại Đại học Amsterdam vào tháng 9 và đã chuyển đến một căn hộ tại thủ đô.

Tuy nhiên, vợ chồng Vua Willem-Alexander cho biết do những lo ngại cho an toàn của Công chúa kế vị Amalia, cô đã phải quay trở lại cung điện hoàng gia Huis ten Bosch ở thành phố The Hague.

Vào tháng 9, một số hãng tin tại Hà La cho biết công tác an ninh của Công chúa Amalia đã được thắt chặt do những lo ngại cô có thể trở thành mục tiêu tấn công hoặc bắt cóc của các băng nhóm tội phạm.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vào hôm 13/10 cho biết ông không thể nêu cụ thể những mối đe dọa về an ninh của Công chúa Amalia.

Trước khi bị buộc phải quay về cung điện hoàng gia, Công chúa Amalia, trong khi theo học chuyên ngành chính trị và kinh tế học tại Đại học Amsterdam, đã sống cùng một số sinh viên khác trong một căn hộ cho thuê ở thành phố Amsterdam.

Do những lo ngại cô có thể trở thành mục tiêu tấn công của các băng nhóm tội phạm, Công chúa Catharina-Amalia đã buộc phải quay trở về sinh sống tại cung điện hoàng gia. Ảnh: Reuters.

"Đây là một tin không vui đối với Công chúa Amalia. Các cơ quan an ninh đang làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho cô", Thủ tướng Rutte cho biết.

"Con tôi đang trải qua một thời gian rất khó khăn. Công chúa Amalia không thể có một cuộc sống bình thường giống như những sinh viên khác", hãng tin ANP dẫn lời Hoàng hậu Maxima.