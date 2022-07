Bị chém tử vong sau va chạm giao thông

Cãi nhau sau va chạm giao thông, ông C. bị một người chưa rõ danh tính dùng dao tấn công vào vùng đùi. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Ngày 19/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đang truy tìm hung thủ sát hại người đàn ông đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Ngô Quyền.

Tối 18/7, ông T.C.C. (39 tuổi, trú phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) điều khiển xe máy chở theo một người từ hướng đường Nguyễn Văn Linh về nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Hiện trường vụ án. Ảnh: T.Đ.

Đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray, ông C. chạy xe vượt một xe máy nhãn hiệu Honda Wave (chưa rõ biển số) do một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm lái chở theo một người phụ nữ.

Sau đó, người đàn ông đi Honda Wave phóng xe đuổi theo và chặn đầu xe ông C trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lời qua tiếng lại, người đàn ông lạ mặt rút con dao để ở xe đuổi chém ông C. trúng động mạch chủ ở đùi. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.