Bị cáo Trần Công Thiện: 'Quốc Cường Gia Lai chủ động xin hợp tác'

Trả lời HĐXX, ông Trần Công Thiện khai không nhớ ai cung cấp thông tin cho Quốc Cường Gia Lai trong việc đề nghị hợp tác với Tân Thuận, chỉ nhớ công ty này có văn bản xin hợp tác.

Chiều 10/10, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM) và 9 đồng phạm liên quan sai phạm chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè và dự án Khu dân cư Ven Sông, quận 7.

Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-20 năm tù.

"Quốc Cường Gia Lai có văn bản xin hợp tác, chuyển nhượng"

Bị cáo Trần Công Thiện tại tòa. Ảnh: Y Kiện.

Đối với dự án Phước Kiển, bị cáo Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) khai không nhớ ai đã cung cấp thông tin cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mà chỉ nhớ Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển.

Theo ông Thiện, thời điểm đó do Công ty Tân Thuận không đủ năng lực để thực hiện dự án, trong khi tổng kinh phí thực hiện hơn 6.000 tỷ đồng , theo quy định vốn chủ sở hữu phải là 1.200 tỷ đồng , nhưng thực tế Tân Thuận không có tiền.

"Khi Quốc Cường Gia Lai đề nghị đầu tư với tỷ lệ 75/25, bị cáo mới về xem lại năng lực công ty, bị cáo thấy có nhiều dự án tiềm năng nên muốn hợp tác", bị cáo Thiện trình bày.

Cũng theo bị cáo Trần Công Thiện, ban đầu Công ty Tân Thuận đề nghị hợp tác với Quốc Cường Gia Lai theo tỷ lệ 70/30 rồi trình lên chủ sở hữu là Văn phòng Thành ủy TP.HCM xem xét. Sau đó, Công ty Tân Thuận đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích hơn 324 nghìn m2 trị giá hơn 419 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai.

Đối với lời khai của bị cáo Thiện, chủ tọa cho rằng tài sản này của Công ty Tân Thuận là công ty có vốn Nhà nước. Nếu chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai tức là chuyển nhượng tài sản Nhà nước cho tư nhân.

"Chuyển nhượng dự án để lấy tiền chênh lệch"

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) khai, đối với dự án Phước Kiển, bị cáo không nhớ ai đã cung cấp thông tin cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mà chỉ nhớ Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển.

"Sau khi Công ty Quốc Cường Gia Lai nhận 45%, nhưng phía Hoàng Anh Gia Lai và Quốc Cường Gia Lai chưa thực hiện dự án này ngoài một phần do các nút giao thông chưa hoàn chỉnh, thì còn lý do khác là Công ty Tân Thuận không có tiền", bị cáo Thiện khai và cho rằng lỗi này do phía Công ty Tân Thuận, đã báo cáo cho chủ sở hữu biết.

"Bị cáo báo với chủ sở hữu là Văn phòng Thành ủy TP.HCM về việc Quốc Cường Gia Lai yêu cầu Công ty Tân Thuận chuẩn bị nguồn vốn trong dự án này. Do Công ty Tân Thuận thấy mình không có vốn, trong khi Công ty Quốc Cường Gia Lai hối thúc hoài nên bên hợp tác đề xuất chuyển nhượng", Trần Công Thiện trình bày.

Đối với 10% còn lại, bị cáo Thiện cho biết phía Công ty Tân Thuận đã gửi Văn phòng Thành ủy TP.HCM xin chủ trương phân chia tài sản bằng hình thức hoán đổi 10% vốn góp thành sàn căn hộ và thuận chủ trương chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư.

Chủ tọa hỏi bị cáo trình văn bản lên cho Văn phòng Thành ủy TP.HCM, vậy tại sao đối với dự án Phước Kiển lại trình cho bị cáo Tất Thành Cang, mà dự án Khu dân cư Ven Sông lại không trình? Bị cáo Thiện trả lời bản thân không nắm được nội dung này.

Xin HĐXX trình bày thêm, bị cáo Trần Công Thiện cho rằng hợp đồng chuyển nhượng dự án này về bản chất là hợp đồng hợp tác vì không đủ điều kiện chuyển nhượng, chủ sở hữu cũng chỉ cho hợp tác. "Trong hợp đồng có phần sai sót, lúc đó bị cáo suy nghĩ chuyển nhượng thì chuyển phần góp vốn chứ tại sao lại chuyển nhượng đất được", ông Thiện nói và cho biết Công ty Tân Thuận không có tài chính, nên buộc phải chuyển nhượng dự án cho người khác để lấy tiền chênh lệch.

Bị cáo Tất Thành Cang (áo trắng) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Y Kiện.

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận là công ty có vốn Nhà nước. Tháng 11/2000, công ty này được UBND huyện Nhà Bè (TP.HCM) giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển, được Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tháng 8/2016, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75/25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển. Thời điểm này, ông Trần Công Thiện (Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) đã chỉ đạo cấp dưới thuê Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM ban hành chứng thư thẩm định giá xác định diện tích 32 ha đất tại dự án trên có giá bình quân là hơn một triệu đồng/m2.

Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh của Công ty Tân Thuận sau đó họp và chỉ căn cứ duy nhất vào giá trong chứng thư thẩm định giá (1,25 triệu đồng/m2) để xây dựng đơn giá chuyển nhượng.

Tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, nhận 374 tỷ đồng , tiền thuế VAT là 23 tỷ đồng . Sau đó, hợp đồng bị hủy bỏ, Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai 374 tỷ đồng , 23 tỷ đồng tiền thuế VAT và 21 tỷ đồng tiền lãi, gây thiệt hại 202 tỷ đồng của Nhà nước.

Đối với 32.967 m2 đất thuộc Khu IV - dự án Khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong (quận 7), Công ty Tân Thuận cũng căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của Công ty Thương Tín trong đó xác định giá trị bình quân khu đất này là hơn 17,6 triệu đồng/m2.

Ngày 28/11/2017, Công ty Tân Thuận chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 283 tỷ đồng . Tổng thiệt hại vụ án này là hơn 532 tỷ đồng .

Đối với trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai), cơ quan điều tra cho biết sẽ tách hành vi, tiếp tục xem xét xử lý sau.