Bị can còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng Lai ra đầu thú

Bà Lê Thu Vân - đồng phạm với ông Lê Tùng Vân và nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai - đã ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn.

Ngày 28/7, một nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết bà Lê Thu Vân (65 tuổi, em gái ông Lê Tùng Vân) đã ra đầu thú.

Theo cảnh sát, bà Vân đầu thú tại trụ sở công an phường ở TP.HCM. Công an tỉnh Long An đã cử cán bộ tiếp nhận, di lý về địa phương để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 10/5, bà Lê Thu Vân bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, bà Vân có vai trò giúp sức tích cực và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với nhóm của Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã bỏ trốn và đi đâu không rõ.

Ông Lê Tùng Vân lãnh án 5 năm tù. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tối 21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên bản án sơ thẩm đối với 6 đồng phạm của bà Lê Thu Vân.

Theo đó, ông Lê Tùng Vân nhận mức án 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị phạt 4 năm tù.

Lê Thanh Nhị Nguyên 3,5 năm tù, còn Cao Thị Cúc lĩnh án 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.