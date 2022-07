Từng là một trong những công ty dạy thêm tư nhân lớn nhất Trung Quốc, nay New Oriental đã trở thành hiện tượng mạng xã hội khi livestream dạy học, vừa quảng cáo thực phẩm.

Sau lệnh cấm dạy thêm từ chính phủ, New Oriental Education & Technology Group, một trong những công ty dạy thêm tư nhân lớn nhất Trung Quốc nay trở thành hiện tượng mới trên mạng xã hội.

Thay vì đứng giảng dạy trên các lớp tiếng Anh trực tuyến, các giảng viên công ty lại livestream bán sản phẩm tươi sống, cá và thịt cừu trên Douyin.

Do lệnh cấm của chính phủ, New Oriental phải đóng cửa nhiều trung tâm dạy thêm. Ảnh: Reuters

Dưới thương hiệu Dongfangzhenxuan hay Oriental Select, công ty dạy thêm một thời nay áp dụng nền tảng giảng dạy và tiếp thị của mình vào việc tiếp thị thực phẩm. Với các video khuyến mại ngắn về các mặt hàng đang bán, những giáo viên nay đã trở thành người nổi tiếng.

Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục giảng dạy, kể chuyện cười và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân tương tự như ở lớp học thường ngày.

Sự thay đổi của New Oriental là một ví dụ điển hình về cách các công ty Trung Quốc xoay sở trước các quy định của chính phủ nước này. Các công ty giáo dục tư nhân khác nay đã chuyển sang sản xuất các thiết bị giáo dục hoặc xây dựng các khu vui chơi khoa học.

Vào tháng 7/2021, Trung Quốc ra quy định cấm kinh doanh dạy thêm sau giờ học. Lệnh cấm được đưa ra nhằm kìm hãm gia tăng chi phí giáo dục, vốn được coi là nguyên nhân chính khiến các cặp vợ chồng không sinh thêm con, làm chậm đà tăng dân số. Các quy tắc mới đưa ra đã gây ra tình trạng bán tháo lớn cổ phiếu của các công ty dạy thêm.

Những quy tắc này đã đánh mạnh vào ngành kinh doanh giáo dục tại Trung Quốc. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, doanh thu của New Oriental đã giảm 48% so với năm 2021. Công ty phải đã sa thải hơn 60.000 nhân viên và đóng cửa hơn 1.000 trung tâm học tập. New Oriental cũng chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực kinh doanh khác, bao gồm tổ chức các kỳ thi thử, cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác.

Việc kinh doanh chỉ khởi sắc vào đầu tháng 6 năm nay, khi các clip về một trong những trợ giảng cũ của công ty dạy tiếng Anh trong khi quảng cáo bít tết và cá tuyết lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Kể từ đó, hàng ngày những video trực tiếp đón nhận hàng trăm nghìn người xem, biến tài khoản của công ty trở thành một trong những kênh phổ biến hàng đầu trên Douyin.