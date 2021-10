Bị bắt tạm giam sau đám cưới với thiếu nữ 15 tuổi

Sau đám cưới, Nguyễn Trọng Hửu nhiều lần "thân mật" khi vợ chưa đủ 16 tuổi nên vướng lao lý.

Ngày 13/10, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Hửu (22 tuổi, ở huyện Thoại Sơn) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Hửu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2020, Hửu quen với thiếu nữ năm 2006 ở TP Cần Thơ. Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương.

3 tháng sau, gia đình hai bên tổ chức đám cưới. Hửu và thiếu nữ không đăng ký kết hôn.

Trong thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2021, Hửu nhiều lần "thân mật" khi vợ chưa đủ 16 tuổi nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.