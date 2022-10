Bị bắt sau gần 30 năm vượt ngục

Phạm Văn Dũng, người bị công an khởi tố về 3 tội danh khác nhau, bị bắt giữ sau gần 30 năm lẩn trốn cùng nhiều lần thay tên đổi họ.

Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, đã bắt giữ Phạm Văn Dũng (64 tuổi, ở xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa), bị can đang bị truy nã về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Bị can Phạm Văn Dũng. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Theo công an, tháng 4/1993, công an khởi tố Dũng về các tội Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, Trộm cắp tài sản của công dân, Tàng trữ trái phép chất ma túy và tạm giữ bị can tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chiêm Hóa.

Đến ngày 11/4/1993, bị can bỏ trốn và bị Công an huyện Chiêm Hóa ra quyết định truy nã.

Quá trình lẩn trốn, Dũng liên tục thay đổi chỗ ở, công việc và nhiều lần thay tên đổi họ để qua mắt cơ quan chức năng. Gần nhất, bị can đổi tên thành Nguyễn Quang Trung.

Ngày 4/10, xác định Dũng đang lẩn trốn tại khu vực xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ), Công an huyện Chiêm Hóa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ bị can, đưa về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định.