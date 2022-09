Bí ẩn trong các quán 'Quất' và 'All in'

Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh quán bar, cà phê, pub... trên địa bàn, phát hiện, xử lý hoạt động kinh doanh bóng cười.

Theo chỉ huy Công an quận Đống Đa, những ngày qua, thực hiện đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh nghi vấn bán bóng cười trên địa bàn, các lực lượng đã ra quân phát hiện, xử phạt nhiều quán.

Cụ thể, ngày 28/8, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Đống Đa - phối hợp Công an phường Kim Liên, Đội Quản lý thị trường số 4 Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất tại quán "Quất" có địa chỉ số 147 phố Phương Mai, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 bình khí N20 loại 40 kg. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng xử lý hoạt động kinh doanh bóng cười.

Trước đó, ngày 22/8, Đội Cảnh sát Kinh tế cũng đã phối hợp Công an phường Ngã Tư Sở, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất tại quán "L.i.s.m" tại số 90 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở.

Cơ quan chức năng thu giữ 2 bình khí N20 loại khoảng 40 kg. Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh khí cười.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều bình khí N20 có trọng lượng lớn.

Ngày 24/8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa phối hợp Công an phường Phương Liên và Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất tại quán "All in" tại số 69 phố Xã Đàn, phường Phương Liên thu giữ bình khí N20 loại khoảng 40 kg. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Theo Trung tá Đậu Khánh Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Đống Đa, trong đợt nghỉ lễ 2/9, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh, xử lý nghiêm hoạt động mua bán khí N20.