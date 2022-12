Bí ẩn hàng thế kỷ việc thai nhi đạp bụng mẹ

Bí ẩn kéo dài hàng thế kỷ về câu hỏi vì sao thai nhi đá vào bụng mẹ chúng cuối cùng đã được giải đáp.

Các nhà khoa học tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) tìm ra những thông tin mới liên quan việc thai nhi đạp bụng mẹ. Ảnh: Shutterstock.

Thai nhi bắt đầu cử động, ngọ nguậy và đạp vào bụng mẹ từ tuần thứ 16. Những chuyển động tự phát này từ lâu được cho là xảy ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng nghiên cứu mới đã tiết lộ việc thai nhi đạp vào bụng mẹ là có nguyên nhân.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) và công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science. Thông qua nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện việc thai nhi "tập thể dục" khi còn nằm trong bụng mẹ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cơ thể bé, bao gồm việc phát triển kỹ năng phối hợp tay và mắt.

Theo một nghiên cứu trước đây được công bố trên Journal of the Royal Society Interface, trung bình một cú đá trong bụng mẹ có thể mang một lực hơn 10 pound. Vấn đề này từng khiến các nhà khoa học bối rối trong nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, mô hình nghiên cứu mới đây đã tiết lộ việc đá vào bụng mẹ thực sự giúp trẻ sơ sinh học được cách kiểm soát cơ thể, New York Post đưa tin.

Nếu nghiên cứu trước đây về trẻ sơ sinh chỉ tập trung vào các chuyển động ở khớp hoặc một phần cơ thể, nghiên cứu mới lại nghiên cứu hoạt động cơ bắp và các tín hiệu giác quan cho toàn bộ cơ thể.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ để ghi lại chuyển động của 12 trẻ sơ sinh khỏe mạnh chưa đầy 10 ngày tuổi và 10 trẻ khoảng 3 tháng tuổi. Thông qua mô hình máy tính cơ xương nhằm theo dõi hoạt động của cơ và các tín hiệu giác quan, các nhà nghiên cứu phát hiện các mô hình tương tác bằng cơ bắp được phát triển dựa trên hành vi khám phá ngẫu nhiên của trẻ sơ sinh, sau đó giúp chúng thực hiện các chuyển động tuần tự.

GS Hoshinori Kanazawa, tác giả chính của nghiên cứu, nói rằng mọi người thường cho rằng sự phát triển của hệ cảm giác - vận động nói chung thường phụ thuộc vào sự xuất hiện của các tương tác cảm biến vận động lặp đi lặp lại. Nghĩa là bạn càng thực hiện một hành động giống nhau, bạn càng có nhiều khả năng học và ghi nhớ hành động đó.

Tuy nhiên, kết quả của nhóm nghiên cứu Đại học Tokyo lại nêu rằng trẻ sơ sinh phát triển hệ cảm giác - vận động của riêng chúng dựa trên hành vi khám phá hoặc sự tò mò. Vì thế, trẻ không chỉ lặp đi lặp lại một hành động, mà là nhiều hành động khác nhau.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm việc tìm hiểu rõ về cách hệ cảm giác - vận động phát triển cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc chuyển động của con người, đồng thời tìm ra những chẩn đoán sớm về các vấn đề liên quan rối loạn phát triển.

Một nghiên cứu khác gần đây cũng cho thấy nếu sản phụ uống một ly đồ uống có cồn mỗi tuần trong thời kỳ mang thai cũng có thể gây ảnh hưởng đến não của em bé. Những em bé tiếp xúc với lượng rượu mức độ thấp hoặc trung bình có nguy cơ bị biến đổi hình dạng bộ não, quá trình phát triển trí não cũng sẽ chậm lại.