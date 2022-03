Bí ẩn của nước

Nước là một trong những thành phần quan trọng nhất đối với sức khỏe con người và sự sống trên Trái Đất. Nó cũng mang nhiều bí ẩn mà ta chưa khám phá hết.

Vai trò của nước đã được Liên Hợp Quốc ghi nhận thông qua việc chọn 22/3 hàng năm là Ngày Nước Thế giới và bắt đầu tổ chức thường niên từ năm 1993.

Một số cuốn sách lấy chủ đề về nguồn tài nguyên này được xuất bản, một mặt chỉ ra vai trò to lớn của nước; mặt khác nhằm nâng cao ý thức của con người trong việc giữ gìn, bảo vệ nguồn nước.

Bác sĩ người Hàn Quốc Seung-Nam Lee chỉ ra vai trò của nước trong việc kéo dài tuổi thọ. Ảnh: T.H.

Vai trò của nước

Nguyên lý và tác dụng của việc uống nước đầy đủ, đúng cách được bác sĩ người Hàn Quốc Seung-Nam Lee chứng minh trong cuốn Khỏe hơn 10 tuổi nhờ uống nước đúng cách. Ông cho rằng nếu biết cách uống nước, tuổi thọ của con người sẽ có thể kéo dài hơn mong đợi.

Sinh vật nào cũng cần nước để duy trì sự sống. Đối với con người cũng thế, việc cung cấp nước thiếu hoặc thừa đều gây tổn hại đến sức khỏe.

Trong sách, tác giả nghiên cứu về cơ chế hoạt động bên trong của các bộ phận và vai trò của nước đối với chúng.

Bên cạnh đó, ông trả lời cho các câu hỏi tương đương với 7 chương: Tại sao cơ thể vẫn khô dù có uống nước?, Kiến thức sai lệch về nước, Tình trạng khô bên trong cơ thể, Uống nước để phòng ngừa thiếu ẩm, Các thói quen sinh hoạt giúp cơ thể tươi trẻ, Thực phẩm theo mùa giúp giữ ẩm cho cơ thể và Các biện pháp phòng bệnh do thiếu nước.

Với cách viết đơn giản, thông tin ngắn gọn nhưng đầy thú vị, bác sĩ Seung-Nam Lee mong muốn độc giả sẽ thay đổi thói quen uống nước để phòng ngừa bệnh tật và luôn giữ một thể lực lẫn tinh thần tươi trẻ, khỏe mạnh.

Hai cuốn sách về nước của nhà nghiên cứu Emoto Masaru. Ảnh: T.H.

Nước có bí mật gì?

Emoto Masaru là nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Khi tìm hiểu về nước, ông cho rằng ý thức của con người có tác động mạnh mẽ đến cấu trúc phân tử của nó.

Cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ông đã dành 10 năm chụp những tinh thể nước đóng băng để thấy được sự thay đổi bên trong nước là kết quả của việc nó tiếp xúc những hình ảnh, âm thanh từ khắp nơi trên thế giới.

Bí mật của nước và Thông điệp của nước được Masaru Emoto viết nên với mục đích đưa độc giả khám phá cuộc hành trình đầy thú vị của nước trên Trái Đất.

Đan xen vào đó, tác giả cũng bàn về cấu tạo của các tinh thể nước và mối quan hệ giữa chúng với những cảm súc tích cực, tiêu cực của con người.

Theo ông, nước có sức mạnh chữa lành. Nếu cảm thấy buồn bã, mệt mỏi, hãy ngắm nhìn dòng nước để mọi muộn phiền được thả trôi theo dòng chảy đó.

Nếu Thông điệp của nước truyền tải bài học về sự trân quý và bảo vệ nguồn nước, thì Bí mật của nước là cuộc phiêu lưu tìm hiểu những tinh thể và vòng tuần hoàn của nước. Năm 2021, một đoạn trích về hành trình từ sông ra biển trong cuốn sách này còn được đưa vào đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn.

Masaru Emoto phân tích nước dựa trên những góc độ khác nhau, từ đó làm nổi bật những phép so sánh, liên tưởng với cuộc sống của con người.

Ông viết: “Nó chỉ cho ta biết làm thế nào để tìm ra hạnh phúc. Nó tiết lộ ý nghĩa của tình yêu dành cho thiên nhiên. Nó chỉ cho chúng ta con đường mà nhân loại đã đi qua để trả lời những câu hỏi mà ta hằng trăn trở”.

Đó cũng là lý do cuốn sách này tạo nên một làn sóng mạnh mẽ có sức lan tỏa, nằm trong danh mục best-seller do New York Times bình chọn và được dịch ra 24 thứ tiếng, bán được hơn một triệu bản trên toàn thế giới.

Sách của TS Paolo Consigli nói về bí ẩn của nước. Ảnh: F.N.

Khám phá tiềm năng của nước

Bí ẩn của nước - Sự kỳ diệu của nước sống của TS Paolo Consigli tiết lộ nguồn gốc, ý nghĩa của nước trong mọi khía cạnh của đời sống.

Bạn đọc sẽ tìm thấy chính mình trong những cuộc phiêu lưu xuyên qua các nền văn hóa hàng nghìn năm tuổi, tìm hiểu nhiều giả thuyết mới về sự tồn tại của vượn nước cũng như những tính chất đặc biệt, ít ai biết tới của nước. Chẳng hạn việc nước sẽ chảy mạnh hơn khi trời trở lạnh; tốc độ dòng chảy của nước thay đổi theo giờ và mùa, nước thường chuyển động theo dạng đường cong hoặc xoắn ốc…

Dưới con mắt khoa học của TS Paolo Consigli, nhiều điểm bí ẩn của nước được sáng tỏ. Qua đó, ta cũng thấy được mối liên hệ giữa nước và sự sống, vũ trụ, con người.

Theo ông, có nhiều ý nghĩa của sự sống ẩn sâu trong nước và tiềm năng của nước luôn là vô hạn.

Cuốn sách không chỉ giúp chúng ta nâng cao hiểu biết về thế giới tự nhiên, những triết lý kỳ diệu của đời sống, mà còn mang đến kiến thức chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tiềm năng của nước cũng được đề cập trong bộ sách thiếu nhi Chăm sóc hành tinh của chúng mình (gồm 8 cuốn). Bộ sách gồm các chủ đề khác nhau về thiên nhiên. Trong đó, cuốn Giữ cho nguồn nước sạch đưa độc giả nhí theo chân chú gấu trúc Ginkgo và những người bạn khám phá thiên nhiên tươi đẹp, tìm hiểu những vấn đề xoay quanh nguồn nước sạch.

Với lời chuyện gần gũi như tâm tình cùng bạn nhỏ, cuốn sách giúp các em thêm hiểu, yêu quý thiên nhiên nói chung và nguồn nước nói riêng, để từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.