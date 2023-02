Bênh vực em trai, đánh người khác tử vong

Thấy em trai bị đánh, Huỳnh Văn Phương (51 tuổi, ở An Giang) lao đến đánh nạn nhân gãy cột sống cổ dẫn đến tử vong.

Ngày 15/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Phương (51 tuổi, ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, ngày 3/2, Huỳnh Văn Mộng (45 tuổi, em ruột của Phương) dự đám giỗ tại nhà người quen thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với Dương Văn Hiếu (60 tuổi, ở cùng địa phương).

Mộng sau khi được người dân can ngăn đã đi về nhà anh ruột nằm ngủ. Chiều cùng ngày, Mộng nhớ lại việc bị đánh, nên lấy đoạn kim loại rồi đến nhà Hiếu. Phương chạy theo em trai với mục đích can ngăn.

Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Khi đến nhà Hiếu, Mộng và Hiếu tiếp tục cự cãi, đánh nhau. Thấy em ruột bị đánh, Phương xông vào đánh trúng vào vùng mặt làm Hiếu té ngã nằm bất tỉnh.

Phương tiếp tục dùng tay đánh và dùng chân đá vào hông của Hiếu, sau đó cùng em trai về nhà.

Hiếu được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo kết quả giám định, nạn nhân tử vong do bị gãy cột sống cổ.