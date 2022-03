Bệnh viện nhi ở TP.HCM đông nghẹt F0 đến khám

Chị Phương Thảo (30 tuổi, TP Thủ Đức) bật khóc khi chờ hơn 2 giờ chưa thể đưa con vào phòng khám. Người phụ nữ đến bệnh viện từ lúc 7h nhưng đến hơn 9h30, các thủ tục đăng ký vẫn chưa làm xong do quá đông phụ huynh đưa con đến khám. Do con trai sốt đến 40 độ C, chị Thảo lo lắng, vừa ôm con vừa khóc.