Bệnh viện dã chiến ở TP.HCM kê thêm giường xếp cho F0 vì quá đông

Bệnh viện đa tầng này tiếp nhận hầu hết F0 đủ độ tuổi và mức độ bệnh. Tầng 1 có 210 F0 do Trung tâm Y tế quận Tân Bình phụ trách, chủ yếu F0 không triệu chứng nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Tầng 2 có 450 bệnh nhân do Bệnh viện quận Tân Bình phụ trách, chủ yếu F0 có bệnh lý nền hoặc triệu chứng nhẹ. Tầng 3 có 180 bệnh nhân nặng do Bệnh viện Thống Nhất phụ trách.