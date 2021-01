Bệnh nhân nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 đã 4 lần âm tính

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng công an TP Thủ Đức

0 213

Công an TP.HCM công bố quyết định của Bộ Công an, điều động đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng công an TP Thủ Đức.