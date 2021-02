Bệnh nhân nhảy lầu bệnh viện tử vong

Người đàn ông đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An bất ngờ leo qua lan can tầng 4 nhảy xuống đất tử vong.

Ngày 24/2, Bệnh viện Đa khoa Long An đã bàn giao thi thể một nam bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại đây cho người nhà làm thủ tục mai táng.

Khu vực bệnh nhân rơi tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Ảnh: A.L.

Theo đại diện bệnh viện, khuya 23/2, bệnh nhân tên P. (57 tuổi, ngụ TP Tân An) bất ngờ leo qua lan can tầng 4 nhảy xuống đất.

Ông P. được mọi người phát hiện đưa vào cấp cứu nhưng đã tử vong do đa chấn thương.

Công an TP Tân An (Long An) có mặt sau đó trích xuất camera, khám nghiệm hiện trường và điều tra.

“Bệnh nhân P. bị suy thận, suy tim được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị từ trước Tết Nguyên đán đến nay thì xảy ra vụ việc”, đại diện bệnh viện cho biết.