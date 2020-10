Bệnh lây qua đường tình dục hiếm gặp xuất hiện tại Việt Nam

Hơn 20 trường hợp được phát hiện mắc bệnh tình dục do nhiễm khuẩn não mô cầu. Đây là tình trạng hiếm gặp và đang báo động.

Theo thống kê từ tháng 2/2019 đến tháng 9/2020, các bác sĩ Bệnh viện Da liễu (TP.HCM) phát hiện 21 trường hợp mắc bệnh viêm niệu đạo do não mô cầu. Đây là tình trạng đáng báo động do số lượng bệnh nhân được ghi nhận tại Việt Nam khá cao so với các nước trên thế giới.

Thông tin này được tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, giám đốc bệnh viện, cho biết tại Hội nghị khoa học Da liễu miền Nam năm 2020, sáng 18/10.

Chuyên gia cho biết các bệnh nhân có độ tuổi 20-45. Ngay khi phát hiện trường hợp đầu tiên, Bệnh viện Da liễu đã lập tức báo cáo và hội chẩn Viện Pasteur TP.HCM để điều tra chùm ca bệnh và con đường lây nhiễm.

Nhiễm khuẩn do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do hít phải dịch tiết mũi họng bị nhiễm khuẩn. Bệnh có tỷ lệ tử vong và di chứng lên đến 30% ở các thể nặng.

Ban xuất huyết ở bệnh nhân nhiễm khuẩn não mô cầu. Ảnh: BV Nhi TW.

Tiến sĩ Hào cho biết khuẩn não mô cầu thường trú và xâm nhập qua đường hô hấp, nhất là hầu họng, vào cơ thể và gây các bệnh cảnh nhiễm trùng máu, viêm màng não mủ, viêm khớp, viêm màng ngoài tim…

Tuy nhiên, các bệnh nhân mắc viêm niệu đạo do não mô cầu tại Bệnh viện Da liễu được ghi nhận có vi khuẩn ở cơ quan sinh dục.

"Điều này cho thấy khuynh hướng tình dục của các bệnh nhân đã thay đổi nhiều, hình thức quan hệ không truyền thống gia tăng. Điều đó tạo ra thách thức lớn trong chuyên ngành da liễu. Chúng tôi sẽ có nghiên cứu chi tiết hơn về tình trạng đáng báo động này", Giám đốc Bệnh viện Da liễu chia sẻ thêm.

Bác sĩ Hào cho biết Bệnh viện Da liễu và Viện Pasteur TP.HCM đang phối hợp, điều tra các nhóm bệnh nhân mắc viêm niệu đạo do não mô cầu và sẽ có báo cáo sớm nhất về Sở Y tế TP.HCM.

"Đây là tình trạng mang tính thời sự do viêm niệu đạo do não mô cầu thường chỉ lưu hành ở các ca bệnh lẻ tẻ, hiếm khi xuất hiện hàng loạt hay bùng phát thành dịch", bác sĩ Hào nói.

Tại các nước châu Âu, bệnh nhân mắc viêm niệu đạo do não mô cầu cũng được ghi nhận. Tuy nhiên, đây chỉ là các báo cáo riêng lẻ với 1-2 trường hợp. Bác sĩ Hào hy vọng nghiên cứu này được đăng tải trên các báo cáo của thế giới vì mức độ nghiêm trọng, mang tính cảnh báo cao.

Nhiễm khuẩn não mô cầu có thể gây ra 2 bệnh nặng là viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn tối cấp (hội chứng Friedriksen Water House). Dấu hiệu thường gặp nhất của người nhiễm khuẩn não mô cầu là sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn, phát ban, xuất huyết hoại tử rải rác trên da và lan rộng toàn thân.

Bệnh nhân nhiễm khuẩn tối cấp có thể rơi vào tình trạng trụy mạch, suy tuần hoàn, rối loạn đông máu, thậm chí tử vong trong vòng 24-36 giờ.

Người mắc viêm niệu đạo do não mô cầu được điều trị với kháng sinh đặc hiệu. Ở thế tối cấp, các bác sĩ có thể cân nhắc sử dụng biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, lọc máu, thuốc vận mạch…, để duy trì mạng sống cho người bệnh.