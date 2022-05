Benedict Cumberbatch từng từ chối đóng ‘Thor: The Dark World’

Tài tử Benedict Cumberbatch tiết lộ trước "Doctor Strange", Marvel Studios từng ngỏ lời mời anh thủ vai phản diện trong “Thor: The Dark World” (2013).

Comicbook đưa tin trong cuộc phỏng vấn với kênh BBC Radio 1 nhân dịp Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra rạp, Benedict Cumberbatch tiết lộ mình từng được Marvel Studios nhắm vào vai diễn trong một tác phẩm siêu anh hùng khác. Đầu thập niên 2010, tài tử người Anh đã được mời thủ vai Malekith the Accursed - phản diện chính của hậu truyện Thor: The Dark World.

“Vai Doctor Strange đã chẳng thuộc về tôi nếu trước đó tôi nhận một lời mời khác từ Marvel. Tôi từng được đề nghị đảm nhận một vai diễn rất ngắn trong MCU. Nhưng tôi đã có đủ tự tin để nói rằng ‘Tôi rất hãnh diện khi được lời mời của quý vị, nhưng vẫn muốn chờ đợi cơ hội diễn xuất nhiều hứa hẹn hơn’”, Cumberbatch chia sẻ mình đã từ chối vai diễn trong Thor: The Dark World như thế nào.

Trong bộ phim ra mắt năm 2013, vai Malekith the Accursed do tài tử người Anh Christopher Eccleston đảm nhận. Về phần Cumberbatch, anh chỉ phải chờ thêm chưa đầy ba năm để giành lấy cơ hội khoác tấm áo choàng siêu anh hùng Marvel trên màn ảnh.

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen và đạo diễn Sam Raimi tại sự kiện ra mắt Doctor Strange in the Multiverse of Madness tổ chức tại Berlin, Đức. Ảnh: Disney.

“Tôi không biết gì về kế hoạch của Marvel Studios cho tới khi nghe tin từ đại diện của mình. Họ nói hãng phim rất chú ý tới tôi. Tôi kiếm truyện tranh đọc và nhíu mày ‘Eo ôi!’. Bởi Doctor Strange là kiểu nhân vật khá lỗi thời, ít nhiều trọng nam khinh nữ và mang đậm phong cách thập niên 1970”, Cumberbatch phân tích.

Anh tiếp tục: “Tôi nghĩ ‘Nhân vật này hơi sáo rỗng, không chắc sẽ làm nên trò trống gì trong MCU. Tôi không tìm thấy sự đồng cảm’. Và họ giải thích ‘Không. Phim sẽ lấy bối cảnh hiện đại. Nhân vật sẽ rất tân tiến. Tất nhiên, anh ta vẫn sẽ giữ lại nhiều nét tính cách nguyên bản, giống bất kỳ người đàn ông hiện đại nào cũng có khoảnh khắc nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ' bởi Strange cần sự ngạo mạn ấy”.

Trong cuốn sách The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige cho hay Benedict Cumberbatch là “lựa chọn hàng đầu” của mình cho một vai diễn trong MCU. Sau khi Joaquin Phoenix từ chối tiếp tục thương lượng để thủ vai Doctor Strange hồi 2014, danh sách ứng viên cho vai này chỉ còn Cumberbatch, Tom Hardy và Jared Leto.

“Benedict luôn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi vì những vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp. Chúng tôi rất hân hạnh có cơ hội hợp tác với cậu ấy. Chúng tôi nghĩ ‘Anh chàng này sẽ rất hợp để đóng vai Strange, nhưng tốt hơn hết là đừng tiết lộ thông tin này vội. Cứ gặp mặt nói chuyện, xem ý đồ của cậu ta như nào đã’. Khi cậu ấy đang nói về Star Trek, tôi đánh tiếng ‘Chúng tôi đang có nhiều nhân vật lắm…’ và Benedict nói ‘Doctor Strange ấy hả?’”Kevin Feige chia sẻ trong cuốn sách.