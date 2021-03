Benedict Cumberbatch hóa thân thành ‘ảo thuật gia chiến tranh’

Sau “Jurassic World 3”, dự án điện ảnh tiếp theo do đạo diễn Colin Trevorrow thực hiện sẽ có sự góp mặt của tài tử Benedict Cumberbatch.

Cinema Blend đưa tin đạo diễn Colin Trevorrow đã sẵn sàng chia tay thương hiệu Thế giới khủng long sau khi phần phim thứ ba, Jurassic World: Dominion, ra mắt. Bom tấn đã đóng máy từ cuối năm 2020 và dự kiến ra mắt khán giả trong mùa hè 2022.

Mới đây, Colin Trevorrow ký hợp đồng làm đạo diễn cho một dự án phim điện ảnh mới, lấy đề tài Thế chiến II. Bộ phim dự kiến có sự góp mặt của Benedict Cumberbatch trong vai chính. Nam diễn viên người Anh đang trong quá trình ghi hình bộ phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness cho Marvel Studios.

Benedict Cumberbatch có duyên với các bộ phim khai thác đề tài chiến tranh. Ảnh: IMDb.

Theo Deadline, trong lần hợp tác với đạo diễn Colin Trevorrow, Cumberbatch sẽ thủ vai Jasper Maskelyne, một ảo thuật gia người Anh hoạt động trong thập niên 1930, 1940. Maskelyne đã sử dụng tài ảo thuật để đánh bại tướng phát xít Erwin Rommel. Kịch bản phim được Nicholas Mariani chuyển thể từ cuốn sách The War Magician của David Fisher.

War Magician dự kiến quy tụ dàn diễn viên đồ sộ. Trong phim, ngoài Jasper Maskelyne của Cumberbatch, khán giả còn được gặp gỡ một nhóm ảo thuật gia đến từ châu Phi, châu Âu và Trung Á. Họ sẽ hợp sức cùng Maskelyne và một nữ sĩ quan quân đội để chống lại lính phát xít.

Benedict Cumberbatch là cái tên không còn xa lạ với dòng phim chiến tranh. Năm 2019, anh đảm nhận một vai nhỏ trong 1917. Cumberbatch từng nhận đề cử Oscar cho vai diễn trong The Imitation Game (2014). Trong phim, anh vào vai Alan Turing, nhà toán học với những phát kiến có ảnh hưởng lớn tới cục diện Thế chiến II.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dự kiến ra mắt khán giả trong mùa xuân 2022. Trong khi đó, Jurassic World: Dominion được ấn định ngày phát hành 6/10/2022.

Ngày 19/3, bộ phim khai thác đề tài chiến tranh lạnh The Courier có Benedict Cumberbatch tham gia cũng chính thức khởi chiếu.