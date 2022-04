Bên trong lò đào tạo BTS

Theo Herald Kpop, một trong các yếu tố tạo nên sự phát triển của HYBE là hệ thống đào tạo nhân tài, được nghiên cứu và đúc kết từ kinh nghiệm tạo nên nhóm nhạc toàn cầu BTS.

Được thành lập vào năm 2005 bởi ông Bang Si Hyuk, Big Hit ban đầu chỉ là một công ty nhỏ, không tiếng tăm cũng không người đầu tư, thậm chí ở bờ vực phá sản.

Song, chỉ trong 3 năm trở lại đây, Big Hit vươn lên trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn, sánh vai với các "ông lớn" YG, JYP và SM. Công ty hiện sở hữu dàn nghệ sĩ nổi tiếng như BTS, TXT, Enhypen…

Từ công ty nhỏ, Big Hit Entertainment vươn lên trở thành tập đoàn HYBE. Ảnh: Naver.

Tờ The Rolling Stones cho rằng sự nỗ lực của cả một tập thể đã giúp vực dậy Big Hit cũng như viết nên kỳ tích lịch sử mang tên BTS. Thành công của nhóm nhạc 7 thành viên cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển quy mô từ Big Hit Entertainment thành tập đoàn HYBE Corporation (gồm Big Hit và nhiều công ty con khác).

Cơ sở hình thành

Giám đốc điều hành toàn cầu của HYBE Corporation - ông Lenzo Yoon từng chia sẻ: “Giá trị cốt lõi của âm nhạc và nghệ sĩ nằm ở khả năng lay động và an ủi trái tim mọi người”. Điều này từng được thể hiện trong khẩu hiệu gắn liền với công ty khi còn là Big Hit Entertainment - Music and Artist for healing (Âm nhạc và nghệ sĩ để chữa lành).

BTS dùng âm nhạc của nhóm để truyền cảm hứng cho khán giả. Ảnh: Twitter.

Xuất phát từ quan điểm này, công ty đã từng bước tạo dựng nên môi trường - nơi các nghệ sĩ được thỏa đam mê với âm nhạc. Và nhờ âm nhạc để truyền tải câu chuyện của riêng mình. Giám đốc Yoon nhận định đây cũng được xem là điều khác biệt trong hệ thống đào tạo của HYBE so với các công ty giải trí tại Hàn Quốc.

Cũng theo ông Yoon, không có công thức nào là tuyệt đối. Thời thế không ngừng thay đổi, mỗi cá nhân đều có những tài năng, khuynh hướng và mục đích khác nhau. Bởi vậy, HYBE đã tính đến tất cả biến số có thể xảy đến để tìm ra môi trường cũng như phương pháp tiếp cận khán giả hiệu quả nhất.

"Hệ thống đào tạo được sinh ra để phù hợp nghệ sĩ”

Trong việc tuyển chọn nhân tài, Giám đốc Yoon cho rằng vấn đề cốt lõi là tìm được phương pháp để phát triển các loại tài năng khác nhau, đánh giá các kỹ năng của nghệ sĩ phù hợp với hệ thống đào tạo nào, vai trò ra sao, từ đó phát triển một cách tự nhiên thay vì ép buộc theo khuôn mẫu chung.

Định hướng này đã được áp dụng thành công với trường hợp của BTS trong thời gian thực tập sinh của nhóm vào đầu những năm 2010. Quy trình đào tạo của BTS cho phép các thành viên khám phá và phát triển khả năng vốn có. Họ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động như sáng tác, biên đạo, sản xuất… để từ đó kết nối với người hâm mộ theo cách riêng của từng người.

Tinh thần đồng đội tạo nên thành công vang dội của BTS. Ảnh: Naver.

Một khía cạnh khác không kém phần quan trọng trong HYBE là tinh thần đồng đội. Và trường hợp của BTS cũng là minh chứng rõ rệt cho ý nghĩa của câu nói “Teamwork makes the dream work” (Tinh thần đồng đội biến giấc mơ thành hiện thực).

Thấu hiểu tầm quan trọng của tinh thần tập thể, khi đội hình debut của một nhóm được xác nhận, các thực tập sinh đều phải sống cùng nhau trong ký túc xá ít nhất 1,5 năm trước khi ra mắt. Trong thời gian này, công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí thuê nhà và sinh hoạt.

Các thực tập sinh được yêu cầu tự giám sát và đánh giá lẫn nhau trong khoảng từ 3 đến 6 tháng. Theo đó, họ phải thống nhất và bầu ra trưởng nhóm cũng như vai trò của từng thành viên: “Mỗi người sẽ được thử làm trưởng nhóm trong khoảng từ 2 đến 3 tuần sau đó chấm điểm lẫn nhau. Người có điểm số cao nhất sẽ đảm nhận vị trí quan trọng này”.

Bên cạnh đó, để các thực tập sinh có cơ hội khám phá bản thân, đội ngũ đào tạo và phát triển trainee của Big Hit đã thực hiện dự án Listening to the music như một phần trong chương trình đào tạo cơ bản. Bởi họ cho rằng các thực tập sinh có thể chưa xác định được thể loại âm nhạc mà họ thực sự yêu thích hay có thế mạnh.

Công ty cũng không đòi hỏi trainee phải theo học diễn xuất hay kỹ năng mềm ngoài các lớp học cơ bản là thanh nhạc và vũ đạo. Trong khi đa số công ty giải trí chỉ mới thực hiện việc thay đổi các chính sách liên quan đến hợp đồng độc quyền, tôn trọng quyền lợi nghệ sĩ thì Big Hit đã áp dụng chính sách này ngay từ ban đầu.

Phương pháp đào tạo

Theo giám đốc điều hành của HYBE, công việc của người làm thần tượng là giao tiếp với người hâm mộ thông qua âm nhạc. Và mối quan hệ với người hâm mộ chỉ thật sự ý nghĩa khi người nghệ sĩ thành thật và biết trân trọng tình cảm của khán giả. Đây được coi là ưu tiên hàng đầu đối với các thực tập sinh và nghệ sĩ của HYBE Corporation.

Hệ thống đào tạo của HYBE mang lại nhiều quyền lợi cho thực tập sinh. Ảnh: Naver.

Trong một bài phỏng vấn của TXT hồi đầu năm, nhóm đã chia sẻ hệ thống đào tạo của HYBE có cách tiếp cận khác hẳn với các công ty giải trí khác trong việc nâng cao kỹ năng cho thực tập sinh. Yeon Jun cho biết sự hỗ trợ hết mình cho âm nhạc chính là điểm mạnh của công ty. Anh kể lại: “Tôi từng bày tỏ mong muốn thử sức với việc sáng tác. Và ngay lập tức, các nhà sản xuất đã chia sẻ những ý tưởng mà họ nghĩ là phù hợp với bài hát và phong cách của tôi”.

Thành viên TXT tiếp tục: “Điều tuyệt vời nhất trong hệ thống đào tạo của Big Hit là các học viên có thể thoải mái sử dụng các trang thiết bị có sẵn bất cứ khi nào họ muốn sáng tạo âm nhạc”. Công ty khuyến khích các thực tập sinh tự sáng tác theo âm nhạc mà họ lựa chọn.

Điều khiến nhiều thực tập sinh ngạc nhiên nhất là lịch trình của mỗi người sẽ được thiết lập sau khi thảo luận với công ty về thế mạnh cũng như mong muốn của họ. Ngoài các bài học và thực hành, thực tập sinh có thể tự do luyện tập theo sở thích và học thêm những thứ khác nếu muốn.

Chia sẻ về khoảng thời gian làm thực tập sinh, Tae Hyun (TXT) cho biết điều anh cảm thấy hài lòng nhất là có thể thẳng thắn bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình. Công ty thường xuyên có nhưng buổi trao đổi với thực tập sinh để hiểu rõ mong muốn của từng người cũng như giúp họ có thể luyện tập một cách chủ động hơn. Theo nam idol, giao tiếp là yếu tố quan trọng để xây dựng lòng tin giữa công ty quản lý và thực tập sinh.

Nói về việc đánh giá kỹ năng hàng tháng của thực tập sinh, em út TXT chia sẻ công ty sẽ có bài khảo sát định kỳ hàng tháng. Sau mỗi đợt đánh giá, họ sẽ chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và thiếu sót cần khắc phục của từng người. Và những lời nhận xét đó đã tiếp thêm động lực cho các thực tập sinh cố gắng đạt kết quả tốt hơn vào đợt đánh giá sau.

Bên cạnh những quyền lợi được hỗ trợ, HYBE đề ra những nguyên tắc khắt khe đối với các thực tập sinh, trên hết là việc kiểm soát ngoại hình. Trong một buổi trò chuyện trực tiếp với khán giả, hai thành Soo Bin và Yeon Jun (TXT) đã chia sẻ khi còn là thực tập sinh, họ phải kiểm soát cơ thể một cách nghiêm khắc. Chính vì điều này, cả nhóm phải liên tục tập thể dục và không được phép ăn một số loại thực phẩm nhất định để giữ hình đẹp nhất trong mắt khán giả.

Dù tôn trọng quyền lợi của thực tập sinh, HYBE vẫn áp dụng những quy luật khắt khe trong quá trình đào tạo. Ảnh: Twitter.

Không mang đồ ăn vào công ty, không ngủ tại studio là những quy định tiếp theo mà các thực tập sinh cần tuân thủ. Đặc biệt, quy luật cấm hẹn hò cũng được áp dụng cho các trainee của HYBE. Trước khi BTS ra mắt, R.M từng bày tỏ thái độ bất bình với công ty khi hạn chế việc hẹn hò: “Tôi chưa có bạn gái vì chúng tôi sắp ra mắt. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Chúng tôi không được yêu thì làm sao viết tình ca?”.

Dù chưa thật sự hoàn hảo, hệ thống đào tạo thực tập sinh của HYBE vẫn được đánh giá cao khi đặt quyền lợi của các thực tập sinh lên hàng đầu.