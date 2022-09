Bên trong khách sạn cho giới siêu giàu ở New York

Các khách sạn cao cấp ở New York (Mỹ) có đầy đủ tiện nghi, dịch vụ sang trọng, tầm nhìn đắt giá và thường chỉ dành cho những người giàu có.

Từ khi chính thức mở cửa đón khách, Aman New York, khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn Aman Hotel Group (đến từ Thụy Sĩ), thu hút sự quan tâm với mức giá cao ngất ngưởng.

Cơ sở lưu trú này nằm tại tòa nhà Crown nổi tiếng của Manhattan và được thiết kế bởi kiến trúc sư Jean-Michel Gathy.

Aman New York được đánh giá là khác biệt so với bất kỳ chuỗi khách sạn nào ở “quả táo lớn”. Căn phòng rẻ nhất là 3.200 USD cho một đêm. Nơi này còn có các câu lạc bộ chỉ dành cho những thành viên sẵn sàng chi 200.000 USD để tham gia.

Tuy nhiên, khách sạn do Jean-Michel Gathy thiết kế lại có quy mô khá nhỏ so với một số đối thủ lân cận khi chỉ có 83 phòng khách, 22 căn hộ và phục vụ được 1.878 phòng. Một số nhà vệ sinh ở đây gần như lớn hơn vài căn hộ ở New York.

Nằm đối diện với tháp Trump, khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ có lối vào tách biệt và được mô tả giống như cảnh quay trong phim James Bond. Nếu người lạ có ý định tiếp cận, họ sẽ được yêu cầu lùi lại.

Giá thấp nhất cho một căn phòng dự kiến lên đến 3.200 USD . Ảnh: Insider.

Tầng trên là một căn penthouse 5 lầu, nơi các trang tin cho biết có thể lên đến 180 triệu USD . Đây là mức giá mà Jonathan Miller, nhà thẩm định bất động sản, nhận xét nó sẽ trở thành ngôi nhà đắt thứ 3 từng được bán ở xứ cờ hoa.

Theo Heather Murphy, cây viết của tờ New York Times, không ít người muốn trải nghiệm cảm giác tận hưởng các dịch vụ sang trọng của khách sạn này. Đặc biệt là các tỷ phú, người nổi tiếng, họ dành nhiều tâm huyết cho những khu nghỉ dưỡng của Aman, nằm rải rác trên 20 quốc gia.

Murphy tiết lộ những căn phòng có giá 3.200 USD /đêm có diện tích ít nhất là 69 m2 cùng các tiện ích như lò sưởi đốt gas, TV màn hình phẳng có thể thu vào và sàn gỗ sồi.

Từ nơi ở, khách có thể đi đến câu lạc bộ nhạc jazz, sân thượng đầy cây xanh hoặc phòng trị liệu, thư giãn.

“Điều tôi nhận thấy khi đi chơi và nói chuyện với mọi người về nơi này là du khách quốc tế. Khi đến đây, họ muốn có cảm giác trải nghiệm một New York nguyên mẫu. Vì thế, họ bị hấp dẫn bởi công viên trung tâm, bảo tàng nghệ thuật hiện đại và các khu mua sắm gần đó”, cô nói.

Khác với những khu nghỉ dưỡng của tập đoàn này ở các đất nước khác, Aman New York không có tầm nhìn ra di sản của UNESCO mà thay vào đó là tháp Trump và đường phố tấp nập.

Sự xa xỉ của các khách sạn cao cấp thu hút nhóm khách giàu có. Ảnh: Bloomberg.

Trong những tuần gần đây, các chuỗi cơ sở lưu trú đang chuẩn bị để rao bán. Bloomberg cho biết thị trường có thể trở nên sôi động và chạm mốc 600 triệu USD . Khi xác nhận báo cáo, Anna Nash, giám đốc thương mại của Aman, cho hay việc mua bán sẽ phải tuân theo hợp đồng quản lý dài hạn với họ.

“Khách sạn, câu lạc bộ và các khu nhà ở sẽ vẫn như cũ”, Nash chia sẻ.

Murphy cho rằng điều này tạo nên thế giới song song gần như tương phản ở “quả táo lớn”.