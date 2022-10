Bến Tre có tân giám đốc công an

Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Chiều 10/10, tại Công an tỉnh Bến Tre, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cùng dự.

Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre thay đại tá Võ Hùng Minh.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân giám đốc Công an tỉnh Bến Tre. Ảnh: T.L.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đại tá Võ Hùng Minh và đại tá Trương Sơn Lâm được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cả hai luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công, thành tích.

Trên cương vị công tác mới, thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu đại tá Võ Hùng Minh và đại tá Trương Sơn Lâm cần khắc phục khó khăn trong công tác, có tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt và phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Trương Sơn Lâm, tân giám đốc Công an tỉnh Bến Tre. Ảnh: T.L.

Đại tá Trương Sơn Lâm, sinh năm 1972, quê quán ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có trình độ tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Đại tá Trương Sơn Lâm từng công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Tổng Cục An ninh, Bộ Công an.

Tháng 3/2020, đại tá Trương Sơn Lâm được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.