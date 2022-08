Beko Cool Easy - tính năng thông minh, lưu trữ dễ dàng

Beko Cool Easy là mẫu tủ lạnh 4 cửa, đa dụng, đáng cân nhắc với nhu cầu sử dụng của hộ gia đình.

Có thể nói, tủ lạnh là trung tâm của những căn bếp hiện đại. Đây không chỉ là công cụ lưu trữ, bảo quản thực phẩm thông thường mà còn là vật dụng trang trí nội thất, kiêm nhiệm nhiều chức năng. Trong đó, trào lưu tủ lạnh multidoor (nhiều cửa) đang được ưa chuộng bởi tính đa dụng và phục vụ tốt cho hộ gia đình.

Khi cần tìm mua tủ lạnh ở căn nhà mới, với phòng bếp diện tích trung bình, phục vụ cho khoảng 5 người sử dụng, tôi cân nhắc nhiều model ở phân khúc giá 20 triệu đồng. Trong đó, Beko, thương hiệu gia dụng top đầu châu Âu góp mặt với mẫu tủ lạnh 4 cửa Beko Cool Easy. Sản phẩm tạo ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, dung tích lớn và khả năng lưu trữ thông minh.

Tổng thể thiết kế của Beko Easy Cool hướng đến những không gian nội thất hiện đại. Sản phẩm sử dụng thiết kế Multi Door với 4 cửa. Phần diện tích ở trên có kích thước lớn, là phần ngăn mát, đông mềm. Phía dưới là khu vực ngăn đông và khu đa chức năng.

Cách bố trí này giúp việc thao tác với thực phẩm ở khu vực ngăn mát tiện lợi hơn, người dùng không phải cúi người như những mẫu tủ có ngăn đông nằm trên. Ngoài ra, bản lề, cửa tủ được hoàn thiện cứng cáp, chắc chắn, mang lại cảm giác chắn chắn khi đóng mở.

Tôi cho rằng mẫu tủ này sẽ phù hợp những căn bếp được thiết kế theo phong cách tối giản, ít chi tiết. Ngoài ra, với phần mặt trước phẳng, hoàn thiện bằng thép không gỉ trông khá sang trọng, Beko Cool Easy có thể được thiết lập theo kiểu tủ âm tường.

Trên bề mặt lớn của tủ, hãng chỉ bố trí logo Beko mạ chrome sáng bóng cùng khu vực điều khiển cảm ứng với đèn LED. Tôi thích chi tiết này bởi nó giúp tăng tính công nghệ, tương lai cho sản phẩm.

Với phần điều khiển được đặt ở mặt ngoài tủ, tôi có thể dễ dàng điều khiển mà không cần lấy thực phẩm ra ngoài. Mặt khác, việc này còn hạn chế thất thoát hơi lạnh ra ngoài vì không cần mở tủ.

Chiếc tủ lạnh của thương hiệu châu Âu được bán ra với hai tùy chọn màu sắc ở thị trường Việt Nam. Phiên bản xám mờ, trông hiện đại và hạn chế được việc bám bẩn trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, tùy chọn đen bóng piano truyền thống hơn, mang lại không khí sang trọng cho căn bếp của gia chủ.

Nhờ dung tích lớn, bên trong tủ có nhiều diện tích để bố trí các ngăn chứa thực phẩm. Các tầng chứa được sắp xếp khá thông minh, tôi có thể đặt khá nhiều thực phẩm vào tủ mà không cần bỏ nhiều công sắp xếp.

Ở ngăn mát, Beko sắp xếp hai ngăn Crisper và Chiller nhằm phục vụ việc trữ hoa quả và thịt tươi. Riêng những khu vực này có hộp riêng, được sơn màu xám bạc và chú thích cụ thể. Nhờ vậy, người nhà tôi có thể dễ dàng ghi nhớ và lưu trữ thực phẩm đúng ngăn.

Model Beko Cool Easy có dung tích lưu trữ 553 lít. Trong đó, ngăn mát chiếm 391 lít và 162 lít cho khu vực ngăn đông. Đặc biệt, thể tích lưu trữ từng khu vực của tủ lạnh Beko có thể linh hoạt thay đổi dựa vào nhu cầu sử dụng của người dùng, nhờ ngăn chuyển đổi Multizone.

Ví dụ, khi cần tích trữ nhiều rau củ hơn, tôi chỉ cần thiết lập vị trí Multizone ở mức 5 độ C để có thêm 81 lít thể tích để sử dụng, không cần tốn công sắp xếp thực phẩm.

Toàn bộ hệ thống làm lạnh của Beko Cool Easy được hỗ trợ bởi công nghệ NeoFrost. Tính năng này giúp điều phối dòng khi lạnh lan đều khắp tủ, hạn chế đóng tuyết và để lại mùi khó chịu khi lưu trữ nhiều thực phẩm bên trong sản phẩm. Đây là vấn đề hay gặp phải trên các mẫu tủ lạnh đời cũ. Ngoài ra, khu vực ngăn Crisper được thiết lập mức nhiệt độ thích hợp để các loại rau, củ được giữ độ tươi lâu hơn.

Phần ngăn đông mềm sử dụng công nghệ mới, thường chỉ xuất hiện ở các mẫu tủ lạnh cao cấp. Beko Cool Easy được trang bị ngăn này với cái tên - ngăn đông mềm và đạt chuẩn - 3 độ, giúp lưu trữ thực phẩm sống tươi ngon và đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, phần thịt khi đặt ở khu vực này vẫn giữ được độ tươi và không tốn nhiều thời gian rã đông như bảo quản trong ngăn đá.

Đặc biệt, điểm tạo nên khác biệt cho Beko Cool Easy là khả năng thiết lập chế độ làm mát của ngăn linh hoạt Multizone đa chức năng. Đây là một khu vực khá lớn, chiếm dung tích khoảng 81 lít. Khu vực lưu trữ này có thể linh hoạt tùy chỉnh giữa 4 chế độ gồm làm mát ở 5 độ C, đông mềm ở -3 độ C, bia tuyết tại -10 độ C và đông cứng -20 độ C chỉ bằng một vài thao tác nhanh chóng với bảng điều khiển.

Đây là trang bị rất hữu ích cho người nội trợ như tôi. Ví dụ, tôi dễ dàng tăng dung tích lưu trữ rau để phục vụ cho chế độ Eat Clean, thay vì chật vật gói gọn trong ngăn mát, hoặc chuyển đổi sang -3 độ để rã đông thịt nhanh chóng mà chẳng lo về thời gian và diện tích lưu trữ.

Có dung tích lớn, nhưng người dùng không cần quá bận tâm về vấn đề điện năng tiêu thụ ở mẫu tủ lạnh này. Sản phẩm sử dụng công nghệ Dual Inverter vùng hệ thống cảm biến, nhận diện lượng thực phẩm bên trong để tối ưu mức công suất.

Theo công bố của Beko, mẫu tủ lạnh này tiêu thụ khoảng 1,84 kWh/24h - một mức khá tốt so với mức dung tích hơn 500 lít của thiết bị. Chiếc tủ lạnh này được dán nhãn tiết kiệm năng lượng 5 sao, bảo chứng cho khả năng tối ưu năng lượng từ sản sản xuất.

Ở mức giá trên 20 triệu đồng, Beko Cool Easy có khá nhiều điểm cộng như dung tích lớn cùng chế độ lưu trữ thông minh và thiết kế hiện đại. Thiếu sót nhỏ là tủ lạnh thiếu phần làm đá tự động. Tuy nhiên, chi tiết này không quá quan trọng.

Sau một thời gian trải nghiệm, tôi cho rằng Beko Cool Easy là chiếc tủ lạnh rất phù hợp với các hộ gia đình 5-7 người, với nhu cầu lưu trữ thực phẩm lớn nhờ phần dung tích rộng rãi và tiết kiệm năng lượng, tạo ra ít tiếng ồn.

Đồng thời, ngăn chuyển đổi thông minh là yếu tố đặc biệt, giúp nâng cao trải nghiệm khi sử dụng chiếc tủ lạnh này.