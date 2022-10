Be tuyên bố trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ của người Việt

Đầu quý 4, Be ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với nhiều thông điệp về chiến lược phát triển.

Trong định hướng chiến lược, Be đặt mục tiêu mở rộng thị phần, nâng cấp tính năng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn cho thấy ý thức sâu sắc trong việc đầu tư chất lượng trải nghiệm dịch vụ của người dùng.

Khách hàng hiện đại không chỉ cần dịch vụ, mà còn muốn được thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày với trải nghiệm hài lòng. Cũng vì vậy, mang đến sự hài lòng trọn vẹn trên mọi nẻo đường là hành trình dài mà Be hướng đến chinh phục, góp phần tăng lợi thế cạnh tranh trên sân nhà.

Đề cập việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, bà Vũ Hoàng Yến, CEO Be Group, khẳng định: “Sự thay đổi là thông điệp chính thức gửi đến khách hàng, đối tác, thị trường rằng Be đã và đang chuyển mình từ một ứng dụng gọi xe công nghệ thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ. Be mong muốn trở thành trợ thủ tận tâm mỗi ngày của khách hàng trên mọi chặng đường cuộc sống”.

Hình ảnh bác tài Be từ lâu đã quen thuộc trên những con đường.

Nhằm hiện thực hoá tuyên ngôn trở thành “trợ lý đắc lực” hàng ngày của khách hàng, doanh nghiệp không ngừng nâng cấp loạt tính năng từ hệ sinh thái công nghệ của mình. Nền tảng nay đa dạng dịch vụ từ beBike, beCar, beFood, beDelivery, beTaxi đến beFlight. Be hướng đến trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ không thể thiếu của ít nhất 20 triệu khách hàng Việt trong 2-3 năm tới.

Be “bên nhau trọn đường” cùng khách hàng Việt.

Với chiến lược mới, cách tiếp cận của Be cũng cho thấy sự gần gũi với nhiều thế hệ người dùng. Cách đặt slogan “Bên nhau trọn đường” gợi hình ảnh thân thuộc về một người bạn đồng hành lăn xả trên mọi ngóc ngách, từ đường đi học, đi làm, đi chợ, đi ăn, đi chu du đến cả đường kẹt xe.

Với logo mới đang được quan tâm, đội ngũ thiết kế chia sẻ cách thể hiện chữ “Be” lấy cảm hứng từ biểu tượng vô cực - sự bất tận của những cung đường Be có mặt phục vụ. Ngoài ra, vô cực là chiều dài sự quan tâm, đồng cảm với nhu cầu của người dùng.

Cùng sự xuất hiện của logo, một video cũng được tung ra để kỷ niệm dấu ấn đáng nhớ này. Trong video, hình ảnh Be hiện lên vừa chuyên nghiệp, vừa thân thương khi gắn với cuộc sống đời thường của các tầng lớp, đáp ứng đa nhu cầu.

Các từ khoá đáng chú ý của lần thay đổi cũng được gửi gắm trong video như “nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ”, “hướng tới phục vụ mọi nhu cầu cuộc sống”, “hướng đến trải nghiệm hài lòng” và “tự hào phục vụ”.

Video - Be gắn với đời sống thường nhật của nhiều tầng lớp Be đã và đang chuyển mình từ một ứng dụng gọi xe công nghệ thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ.

Hiện, Be đạt được hơn 20 triệu lượt tải ứng dụng, phủ sóng ở 28 tỉnh thành. Nhiều người từng hoài nghi nhưng màu áo vàng Be vẫn nổi bật khắp cung đường. Be nay đã có fan “ruột”, hệ thống tài xế với những chính sách chăm sóc phúc lợi được lòng đối tác, từ chế độ bảo hiểm đến các hoạt động đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp. Doanh nghiệp này đi theo triết lý riêng để giữ khách, giữ người.

Trở thành “người trợ thủ tận tâm hàng ngày” là chiến lược và lời hứa cho hành trình tiếp theo từ Be.