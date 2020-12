Bé trai rủ 2 bạn đạp xe từ Cà Mau lên TP.HCM tìm mẹ

Muốn lên TP.HCM chơi với mẹ, nam sinh 12 tuổi đã rủ hai bạn học cùng trường đạp xe vượt 300 km từ Cà Mau.

Ngày 8/12, Công an huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) cùng gia đình đón 3 nam sinh của Trường THCS Tân Hưng Tây (xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân) từ TP.HCM về quê. Các em là P.V.N. (12 tuổi), P.V.H. (14 tuổi) và Đ.N.H. (11 tuổi).

Một tuần trước, Công an Phú Tân thông báo tìm 3 em này khi nhận được tin báo từ gia đình về việc các bé mất tích khi đi học.

Theo cảnh sát, mẹ N. đi làm thuê ở quận Bình Tân, TP.HCM. Ngày 1/12, nam sinh này muốn lên nhà trọ của mẹ chơi nên rủ hai bạn cùng trường đạp xe đi.

N. đã được mẹ đón về nhà. Ảnh: Nhật Tân.

Do trong túi chỉ có 55.000 đồng nên các em đã xin cơm ăn dọc đường. Đêm xuống, các em nằm trên ghế đá, gốc cây ven đường để ngủ.

Khi N. đến nhà trọ của mẹ vào ngày 5/12 thì chị Nguyễn Hằng Ny (mẹ N.) đã về nhà ở xã Việt Thắng (huyện Phú Tân) để tìm con vì đọc được thông tin trên mạng xã hội về việc công an tìm 3 bé mất tích. Lúc này, công an ở quận Bình Tân đã giữ các em lại và thông báo cho Công an huyện Phú Tân để phối hợp với gia đình đón các em về.