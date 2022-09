Be Group vay 100 triệu USD từ Deutsche Bank

Khoản vay từ Deutsche Bank dự kiến giúp Be Group phát triển các dịch vụ cốt lõi cũng như tiến sang thị trường và dịch vụ khác.

Công ty CP Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be - vừa tiếp nhận khoản vay vốn trị giá 100 triệu USD từ ngân hàng Deutsche Bank nhằm mở rộng và nâng cao 3 dịch vụ cốt lõi là gọi xe trực tuyến (xe 2 bánh và 4 bánh), giao đồ ăn và ngân hàng số Cake by VPBank. Ngoài ra, nguồn vốn sẽ được sử dụng để lấn sang các thị trường và dịch vụ mới.

Theo đại diện Be Group, khoản vay có vai trò nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng tiêu dùng hàng đầu cho người Việt và thị trường nội địa.

be là một trong 3 ứng dụng gọi xe có thị phần lớn nhất cả nước. Ảnh: Be.

be là ứng dụng gọi xe thuần Việt, bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 12/2018 với 2 dịch vụ vận chuyển chính là beBike và beCar. Sau gần một năm hoạt động, ứng dụng mở rộng sang mảng giao hàng.

Sau 4 năm kể từ thời điểm ra mắt, be phát triển hệ sinh thái công nghệ mở gồm dịch vụ vận chuyển, giao hàng, giao đồ ăn, mua sắm, bảo hiểm, viễn thông và lĩnh vực tài chính. Ứng dụng nay hoạt động tại 28 tỉnh thành trên toàn quốc, đạt hơn 20 triệu lượt tải ứng dụng.

Nửa đầu năm 2022, doanh thu của be tại thị trường trọng điểm là TP.HCM tăng gấp 2 lần. Riêng quý I, toàn thị trường vượt hơn 1,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng phát sinh giao dịch trên nền tảng. Công ty cho biết bắt đầu có lãi góp dương từ quý III.

Suốt thời gian hoạt động, Be Group trải qua nhiều lần thay đổi lãnh đạo. Giai đoạn này năm ngoái, ứng dụng thông báo bổ nhiệm bà Vũ Hoàng Yến giữ chức tổng giám đốc kế nhiệm bà Nguyễn Hoàng Phương.