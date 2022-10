Bé gái sơ sinh tử vong trong nhà vệ sinh bệnh viện ở TP.HCM

Phát hiện bé gái sơ sinh được quấn khăn bỏ trong nhà vệ sinh Bệnh viện quận Bình Tân (TP.HCM), nữ lao công đưa bé vào phòng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bệnh viện quận Bình Tân, nơi xảy ra vụ bé gái sơ sinh tử vong. Ảnh: A.T.

Ngày 14/10, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang làm rõ vụ một bé gái sơ sinh tử vong được phát hiện trong nhà vệ sinh Bệnh viện quận Bình Tân.

Khoảng 10h15 ngày 8/10, bà L.T.K.H. (46 tuổi, ngụ quận 6), nhân viên lao công tại Bệnh viện quận Bình Tân được một người thông báo có trẻ sơ sinh trong nhà vệ sinh.

Bà H. vào kiểm tra thì phát hiện một bé gái được quấn khăn để trên nền nhà vệ sinh. Người phụ nữ báo cáo lãnh đạo bệnh viện và đưa bé gái vào phòng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc. Công an thông báo ai là nhân chứng, thân nhân của cháu bé xin liên hệ Công an quận Bình Tân hoặc gọi qua số điện thoại 0909.802.888 để cung cấp thông tin, điều tra vụ việc.